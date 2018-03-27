Dünyada bir ilk: Chrome OS'la çalışan Acer tablet

Acer Chromebook Tab 10 modeli 9.7 inçlik bir tablet. Google’ın Chrome işletim sistemini kullanan model Android uygulamalarını destekliyor ve herhangi bir klavyeye de sahip değil. Ancak Acer, ilerleyen dönemde opsiyonel olarak kılıf ve Bluetooth klavye modellerini piyasaya çıkarabilir.





Rockchip OP1 işlemciden güç alan tabletin ekranı 2048 x 1536 piksel çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca tablet, kullanıcıların yazı ve çizi işlerini kolayca halledebilmesini sağlayan Wacom EMR isimli stylus kalem modeliyle kutudan çıkıyor.

Daha çok eğitim sektörünü hedef alan tablet ABD’de Nisan ayında satışa sunulacak. Fiyat olarak ise Acer, ilk Chrome OS tablet modeline 329 dolar değer biçmiş durumda.

Google Play uygulama mağazasının yer aldığı tablet, aslında tipik bir Android tablet modeline benziyor. Ancak Google’ın Chrome tarayıcısının tam ekran versiyonuyla çalışıyor gibi. Üstelik çoğu Chrome OS tablette olduğu gibi Google, işletim sistemine 5 yıl boyunca güncelleme garantisi de vermiş durumda. Ki bu da günümüzdeki çoğu Android tablette yer almayan bir özellik.





Keza 329 dolarlık fiyat da gayet rekabetçi. Benzer özelliklere sahip Samsung Chromebook Plus aynı işlemci, aynı hafıza ve depolama birimiyle satılmasına rağmen 499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş.