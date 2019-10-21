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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber: DHA, Fotoğraf: iStock
21.10.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü teknoloji firmasında güvenlik açığı

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Dünyaca ünlü teknoloji firmasında güvenlik açığı

Dünyaca ünlü bir teknoloji markasının, amiral gemisi modelinde görülen güvenlik açığı firma tarafından kabul edildi.

Modelin ekrana ana gömülü parmak izi okuyucularının, ekrana ucuz bir ekran koruyucu film uygulandığında, tanımlanmamış parmak izleri ile de telefonun kilidinin açılmasına izin verdiği doğrulandı.

Telefonun ekrana gömülü ultrasonik sensörlü parmak izi okuyucusunun parmak izlerinin üç boyutlu olarak tanımlanması ve parmak izi girintilerinin tespit edilmesi ile çalışıyor.

Birleşik Krallıkta yaşayan bir kullanıcı, internetten satın aldığı ekran koruyucu filmi uyguladıktan sonra parmak izi okuyucunun, telefona hiç kaydetmediği bir parmağını taradıktan sonra ekran kilidinin açıldığını ve daha sonra eşinin de ekran kilidini kendi parmak iziyle açabildiğini gördü.

Firmadan yapılan açıklamada konunu araştırıldığı belirtilirken, "Yakında bir yazılım güncellemesi yayımlayacağız. Soruları olan ya da son güncellemeyi indirme konusunda desteğe ihtiyaç duyan tüm kullanıcılarımıza bizimle doğrudan temasa geçmelerini öneriyoruz" denildi ve kullanıcılara onaylı aksuarlar kullanmaları tavsiye edildi.

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