Dünya Parola Günü'nde kurumsal parolalara dikkat!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Teknoloji
03.05.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

Dünya Parola Günü'nde kurumsal parolalara dikkat!

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Dünya Parola Günü'nde kurumsal parolalara dikkat!

3 Mayıs Dünya Parola Günü dijital varlıkların güvenle korunmasında güçlü parola kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlarken, güvenlik uzmanları kurumsal hesaplarda parola kullanımının ekstra korumaya ihtiyaç duyduğunu hatırlatıyor.

Dijital dünyanın en kritik güvenlik mekanizmaları arasında ilk sırada gelen parolaların önemi, küresel ölçekte 170'i aşkın kurumun desteğiyle 3 Mayıs Dünya Parola Günü'nde yeniden hatırlanıyor. Biyometrik güvenlik teknolojilerinin gelişmesine karşın, kişisel bilgileri ve kurumsal varlıkları dijital ortamda korumak için bugün en yaygın ve etkili yöntemlerin başında parola geliyor. Türkiye'de lider kurumlara siber güvenlik alanında danışmanlık, teknoloji tedariki ve saha hizmetleri sunan Innovera, 3 Mayıs Dünya Parola Günü'nde özellikle kurumsal hesaplarda ek koruma çözümlerinin önemine dikkat çekiyor.

Bireysel olarak sahip olunan dijital varlıkların savunmasını güçlü bir parolayla gerçekleştirmek mümkün olsa da, şirket ortamında tüm çalışanların aynı hassasiyeti göstermesini beklemek bir risk meydana getiriyor. Buna karşın, “parola kasası” olarak çalışan yeni nesil hesap koruma çözümleri, kurumsal hesaplar arasında önceliklendirme yapmayı ve kritik hesapları güvence altına almayı kolaylaştırıyor. Thycotic gibi öncelikli erişim yönetimi (PAM) çözümleri, şirketlerin IT liderleri için parola ve güvenlik süreçlerini daha kolay ve daha etkin yönetme olanağı sunuyor. Parola güvenliği konusunda kullanıcıları bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen 3 Mayıs Dünya Parola Günü etkinliklerinin dünya genelinde ilgi gördüğünü kaydeden Innovera CEO’su Gökhan Say, siber tehditlere karşı bireysel olarak farkındalık oluşturmanın yanı sıra kurumsal olarak da gerekli teknolojilerin parola kullanımına eşlik etmesi gerektiğine değiniyor.

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