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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.07.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Dünya Kupası’nda en fazla tweet Brezilya’dan atıldı

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Dünya Kupası’nda en fazla tweet Brezilya’dan atıldı

Bir Dünya Kupası daha geride kaldı ve dünyanın dört bir yanındaki futbol severler, her coşku dolu anı yaşamak için soluğu Twitter'da aldı.

Fransa (@equipedefrance) ve Hırvatistan (@HNS_CFF) arasındaki Dünya Kupası Finali de dahil olmak üzere 64 heyecanlı karşılaşmadan sonra, Twitter, 14 Haziran'dan bu yana Dünya Kupası boyunca neler konuşulduğu futbolseverler için derledi. 

Dünya Kupası sırasında 115 milyar tweet gösterimi gerçekleşti; futbolseverlerin hangi olaylara tepki gösterdiği, bir sonraki maçın sonucunu tahmin etmesi, yaşanan sakatlıklar veya tartışmalı anlar… Hepsini tartışmak üzere milyonlarca insan #WorldCup ile ilgili her şeyi tartışmak üzere Twitter'a geldi.

En çok tweet Fransa ve Hırvatistan finalinde atıldı 

Fransa ve Hırvatistan arasındaki final karşılaşması dahil olmak üzere #WorldCup'in en çok tweet atılan maçları şöyle: 

Fransa vs Hırvatistan (#WorldCupFinal; 15 Temmuz)
Brezilya vs Belçika (#BRABEL; 6 Temmuz)
Brezilya vs Meksika (#BRAMEX; 2 Temmuz)
Fransa vs Arjantin (#FRAARG; 30 Haziran)
Kosta Rika vs Brezilya (#BRACRC; 22 Haziran) 

İşte, tüm turnuva boyunca Twitter'da en çok konuşulan beş an: 

Kylian Mbappé (Fransa) Fransa'nın dördüncü golünü aldı; Fransa Finalde 4-1 önde gidiyor (15 Temmuz)

Ekstra zamanda Philippe Coutinho’nun attığı gol, Kosta Rika'ya karşı Brezilya’yı 1-0 öne geçirdi (22 Haziran)

Güney Kore Almanya'yı mağlup etti 2-0 (27 Haziran)

Final düdüğü: Fransa finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti (15 Temmuz)

Final Düdüğü: Belçika, Brezilya'ya 2-1 galibiyet sağladı (6 Temmuz)

 Brezilya #WorldCup sırasında en fazla Tweet gönderen ülke oldu 

Turnuva boyunca Brezilya'daki taraftarlar turnuva hakkında diğer ülkelere göre daha fazla Tweet gönderdi. 

En çok Tweetleyen ülkelerin sıralaması:

Brezilya

Japonya

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

Fransa

Brezilya’nın Neymar, Jr. turnuvanın en çok bilinen oyuncusu oldu

 

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