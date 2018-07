Dünya Kupası’nda en fazla tweet Brezilya’dan atıldı

Fransa (@equipedefrance) ve Hırvatistan (@HNS_CFF) arasındaki Dünya Kupası Finali de dahil olmak üzere 64 heyecanlı karşılaşmadan sonra, Twitter, 14 Haziran'dan bu yana Dünya Kupası boyunca neler konuşulduğu futbolseverler için derledi.

Dünya Kupası sırasında 115 milyar tweet gösterimi gerçekleşti; futbolseverlerin hangi olaylara tepki gösterdiği, bir sonraki maçın sonucunu tahmin etmesi, yaşanan sakatlıklar veya tartışmalı anlar… Hepsini tartışmak üzere milyonlarca insan #WorldCup ile ilgili her şeyi tartışmak üzere Twitter'a geldi.

En çok tweet Fransa ve Hırvatistan finalinde atıldı

Fransa ve Hırvatistan arasındaki final karşılaşması dahil olmak üzere #WorldCup'in en çok tweet atılan maçları şöyle:

Fransa vs Hırvatistan (#WorldCupFinal; 15 Temmuz)

Brezilya vs Belçika (#BRABEL; 6 Temmuz)

Brezilya vs Meksika (#BRAMEX; 2 Temmuz)

Fransa vs Arjantin (#FRAARG; 30 Haziran)

Kosta Rika vs Brezilya (#BRACRC; 22 Haziran)

İşte, tüm turnuva boyunca Twitter'da en çok konuşulan beş an:

Kylian Mbappé (Fransa) Fransa'nın dördüncü golünü aldı; Fransa Finalde 4-1 önde gidiyor (15 Temmuz)

Ekstra zamanda Philippe Coutinho’nun attığı gol, Kosta Rika'ya karşı Brezilya’yı 1-0 öne geçirdi (22 Haziran)

Güney Kore Almanya'yı mağlup etti 2-0 (27 Haziran)

Final düdüğü: Fransa finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti (15 Temmuz)

Final Düdüğü: Belçika, Brezilya'ya 2-1 galibiyet sağladı (6 Temmuz)

Brezilya #WorldCup sırasında en fazla Tweet gönderen ülke oldu

Turnuva boyunca Brezilya'daki taraftarlar turnuva hakkında diğer ülkelere göre daha fazla Tweet gönderdi.

En çok Tweetleyen ülkelerin sıralaması:

Brezilya

Japonya

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

Fransa

Brezilya’nın Neymar, Jr. turnuvanın en çok bilinen oyuncusu oldu