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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
21.07.2018 - 17:38, Son Güncelleme:

Dünya Kupası boyunca futbolseverler siber saldırıya maruz kaldı

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Dünya Kupası boyunca futbolseverler siber saldırıya maruz kaldı

2018 FIFA Dünya Kupası süresince futbolseverlerin, organizasyon firmalarının ve spor kulüplerinin hedeflendiği "oltalama" adı verilen siber saldırılarda ciddi artış gözlemlendiği belirtildi.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) Teknolojik Düşünce Merkezi "ThinkTech", yılın ikinci çeyreğine ilişkin Siber Tehdit Durum Raporu hazırladı.

Raporda, Dünya Kupası’nda gerçekleştirilen siber saldırılar, kullanımı giderek yaygınlaşan ve finansal değer olarak kabul edilen kripto paralara yönelik güncel tehditler, nesnelerin internetine (IoT) yapılan saldırılar ile akıllı cihazların sesli asistanlarındaki gizli tehditler ön plana çıktı.

2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde ve süresince özellikle dikkat çekmek amacıyla futbolseverlerin, organizasyon firmalarının ve spor kulüplerinin hedeflendiği "oltalama" adı verilen siber saldırılarda ciddi artış oldu.

Saldırılarda Dünya Kupası maç biletleri satan siteyi kopyalayan, FIFA'yı ya da etkinlik sponsorlarının markalarını kullanarak gerçek dışı kampanyalar sunan, zararlı linklerle cihazlara sızmayı hedefleyen, ücretsiz izleme yazılımlarıyla sahte erişim noktaları oluşturan yöntemler kullanıldı.

Dünya Kupası boyunca futbolseverler siber saldırıya maruz kaldı

Kripto paralara saldırı

Rapora göre, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) ve Ripple (XRP) gibi kripto para birimlerine de siber saldırı gerçekleştiriliyor. Zararlı yazılımlarının bir şekilde hedef sistemlere sızmasını sağlayan saldırganlar yüzbinlerce donanımı ele geçirerek hepsini kendileri için kripto para üreten bir çoğul bilgisayar yapısına dönüştürüyor.  

Söz konusu saldırılardan korunmak için hem uygulama kurulumu gerektiren hem de tarayıcı üzerinden eklenti yoluyla koruma sağlayan varyasyonlar geliştirilebiliyor. 

Müzik dinlemek, trafik durum bilgisi almak, bankacılık işlemleri gerçekleştirmek gibi pek çok uygulamada kullanılan akıllı cihazlardaki sesli asistanlar da siber saldırganların hedefi haline geliyor.

Seslerin içinde komut gizlenmesi, insan duyma eşiği üzerindeki frekansların kullanımı ve seslerin kodlanması yoluyla komut gönderimi sesli asistanların istismar edilebileceği zafiyet alanlarını oluşturuyor. Gizli komutlarla gerçekleştirilebilecek saldırıların başında zararlı kod indirip çalıştırmak, gizli sesli/görüntülü aramayla casusluk faaliyeti yapma ve istenmeyen e-posta gönderme geliyor. Sesli asistanların istismarıyla oluşacak saldırıların kullanıcılara gerek maddi gerekse manevi hasar verecek seviyelere ulaştığı belirtiliyor.

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