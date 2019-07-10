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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.07.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Dünya Kadınlar Kupası’nda en çok konuşulan maçlar

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Dünya Kadınlar Kupası’nda en çok konuşulan maçlar

Bu yaz gerçekleşen FIFA Dünya Kadınlar Kupası, tüm dünyanın ilgi odağı haline gelirken spor olaylarının en çok konuşulduğu yer Twitter’a da damga vurmayı başardı.

Dünyadan milyonlarca taraftarın futbol konuşmak üzere toplandığı Twitter’da turnuva boyunca 52 maç hakkında konuşuldu. FIFA Dünya Kadınlar Kupası’nı hakkında en çok konuşulan ve tweet atılan maçı ABD ve Hollanda arasındaki final karşılaşması oldu. İşte Kupa boyunca en çok tweetlenen 5 maç: 

İşte en çok tweetlenen beş maç:

ABD - Hollanda

İngiltere -ABD

Fransa -ABD

Fransa - Brezilya

ABD -Tayland 

Turnuva boyunca en çok tweet atılan an yine final karşılaşması olurken, tüm turnuva boyunca taraftarları en çok heyecanlandıran dolayısıyla en fazla tweet atılan anlar şunlar oldu: 

7 Temmuz, Final: ABD Hollanda’ya karşı Dünya Kupası'nı kazandı

7 Temmuz, Final: Rose Lavelle’in 69. dakikada attığı golle ABD, Hollanda’nın 2-0 öne geçti.

7 Temmuz, Final: Megan Rapino'nun 62. dakikada penaltı atışı, ABD'ye Hollanda karşısında 1-0 üstünlük kazandırdı.

2 Temmuz, ABD -İngiltere: ABD finalde ilerlemek için İngiltere’ye yenildi.

2 Temmuz, ABD- İngiltere: ABD takımından gol atan Alex Morgan, takımın 2-0 öne geçmesini sağladı.

#EşitÜcret 

Lyon’daki stadyumda Amerikan takımının maçı kazanmasının ardından ‘eşit ücret’ sloganları atıldı, aynı anda Twitter’da da konuyla ilgili atılan Tweet sayısı 5’e katlandı.

Turnuva boyunca en çok tweet atan ülkeler 

Amerika

Brezilya

İngiltere

Fransa

İspanya 

Megan Rapinoe en çok konuşulan oyuncu oldu 

Turnuva boyunca en çok konuşulan diğer oyuncular 

Megan Rapinoe (ABD)

Ross Lavelle (ABD)

Alex Morgan (ABD)

Tobin Heath(ABD)

Julie Ertz(ABD) 

ABD takımı hakkında en fazla tweet atılan takım oldu 

ABD

Brezilya

İngiltere

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