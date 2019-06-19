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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.06.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Dünya havayolu sektörünün temsilcileri Türkiye’de buluştu

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Dünya havayolu sektörünün temsilcileri Türkiye’de buluştu

İki kadın girişimcinin havayolu sektöründe yerli yazılımla başlattığı Hitit, 25 yaşında. Tamamı yerli yazılımları ile bugün dünyada 5. sırada yer alan şirket, bu yaşına özel bir etkinlikte sektörün önemli aktörlerini bir araya getirdi. Havayolları pazarlaması alanında dünyaca ünlü ve sektörün en çok takip edilen guruları arasında yer alan ve Soar isimli kitabın yazarı Shashank Nigam da konuşmacılar arasındaydı.

Havayolu teknolojisindeki son gelişmeler ile güncel uygulamaların Hitit profesyonelleri ve küresel uzmanlar tarafından masaya yatırıldığı Hitit Partner’s Event 12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Kapadokya’da gerçekleşti. 16 ülkeden 25 havayolu temsilcisi katıldı.

Türkiye’den ve dünyadan sivil havacılık alanında önemli şirketlerin ve uzmanların sektörün geleceğini konuştuğu konferansa Türkiye’nin yanı sıra Afganistan, Almanya, Angola, Gana, Kazakistan, Mısır, Namibya, Nijerya, Suudi Arabistan, Pakistan, Ürdün, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan, Yunanistan’dan uzmanlar, üst yöneticiler ve konuşmacılar katıldı.

Etkinliğe katılan Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) CEO’su Arshad Malik de konferansta şu hususları belirtti: “Son teknoloji arayışımız sonucunda Hitit ile bir araya geldik. Rezervasyon sistemleri başta olmak üzere, Hitit’in bize sunduğu yazılım çözümleriyle hizmet alıyoruz.”

Havayolu sektöründe sosyal medya alanında dünyaca ünlü ve sektörün en çok takip edilen uzmanı olan Shashank Nigam, önümüzdeki 25 yıl boyunca seyahat sektörünü bekleyen gelişmeler, sosyal medyanın etkin kullanımı ile bu gelişmelerin nasıl fırsatlar sunabileceği konusunda bir konuşma yaptı.

İGA Havayolu Sistem Direktörü Vedat Yıldız’ın İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki yeni teknolojiler ve sistemleri anlattığı konuşması ilgi görürken, Tunus’tan Nouvelair Havayolu ile Kazakistan’dan FlyArystan Havayolları, havayolu şirketleri tarafından kullanılan teknolojiler ve bunların yolculara yansımaları üzerine sunumlar gerçekleştirdiç

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç; “Yerli yazılımla, havacılık yazılımı alanındaki dışa bağımlılığı kaldırmayı hedefledik. Ülkemizdeki havayolları ile güç birliği yaptık. Bugün hem Türkiye’ye hem de 17 farklı ülkeye havacılık teknolojisi ihraç ediyoruz. Hizmet verdiğimiz coğrafyaları genişletmeye devam edeceğiz. 2019’da ihracat yaptığımız ülke sayısını 20’ye ulaştırmayı hedefliyoruz.”

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