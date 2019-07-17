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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.07.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Dünya Emoji Gününe özel ‘Tambuji’ler

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Dünya Emoji Gününe özel ‘Tambuji’ler

Türk Telekom’un geliştirdiği dijital klavye TAMBU, tüketicilerle buluştuğu 2017 yılından bu yana Türk kullanıcıların en çok tercih ettiği dijital klavye olmayı sürdürüyor. Hazırladığı Türk usulü emojileri ‘tambuji’ ismiyle kullanıcıların beğenisine sunan TAMBU, son olarak Dünya Emoji Gününe özel olarak hazırladığı 5 yeni tambujiyi daha platforma ekledi.

Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir, “TAMBU sayesinde teşekkür ederken ‘eyvallah’, evlenene, çocuğu olana ‘çeyrek altın’ ve ‘nazar boncuğu’ gönderebiliyoruz. Gelen kullanıcı talepleri doğrultusunda Dünya Emoji Günü’nde bu tambujilerimize 5 adet daha yeni hareketli emoji ekledik. Popüler mesajlaşma uygulamalarında sıkça kullanılan emojilerden yola çıkarak tambujilerimize yeni bir yorum getirdik. Sevgiyle ilgili içerikler hem Tambu’da hem de diğer platformlarda çok kullanıldığı için ‘kafasında kalpler uçuşan’ bir Tambuji yaptık. Türklere özgü üç adet tambujimiz var: Bunlardan biri annelerin çocuklara terlik atmasından yola çıkarak tasarladığımız ‘üstüne terlik gelen emoji’, bir diğeri ise Türklere özgü bir alışkanlık olan çekirdek çitlemekten ilham aldığımız ‘çekirdek çitleyen emoji’. Tambu’da ay yıldız içeriğinin çok kullanıldığını gördük. Örneğin, ay yıldızlı temamız 1,2 milyon kere indirildi. Bundan yola çıkarak ‘ay yıldızlı bir kalp emojisi’ tasarladık. Bir de insanların günlük hayatta eksikliğini çektiğini düşündüğümüz ‘dua eden emoji’miz var. Kullanıcılarımız bu yeni tambujilere TAMBU klavyeden ve klavye uygulaması üzerinden erişebilecekler. Kendi kültürümüzden ilham alan içeriklerimize her geçen gün yenilerini eklemeyi sürdürürken, mevcut tambujilerimizi de dünyadaki yeni tasarım trendlerine uygun şekilde tasarlamaya devam edeceğiz” dedi.

TAMBU’nun kişiselleştirilmiş temaları ve daha birçok renkli özelliği bir arada sunduğuna dikkat çeken Demir, “TAMBU modern ve uluslararası bir platform olmakla birlikte güçlü milli ve yerli içerikleriyle Türk kültürüne hitap ediyor, halkımızın hislerine tercüman oluyor. Yurt dışında yaşayan Türkler arasında da hayli popüler olan TAMBU, Avrupa’da binlerce kişi tarafından her gün düzenli şekilde kullanılıyor” dedi.

TAMBU’nun özel günlere özgü hareketli çıkartmalar üretmeye devam edeceğini belirten Demir, “Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için hazırladığımız hareketli çıkartmalar yaklaşık üç yüz bin defa görüntülendi. Her özel güne özgü çok sevimli karakterler yaratıyoruz. Örneğin, Ramazan Bayramı çıkartmalarımızda, bayram şekeri karakterimiz, diğer karakterimiz olan yaşlı baklavanın elini öperek harçlık alıyor. Bu karakterlerle gelenek ve göreneklerimizin güzelliğini de vurguluyoruz” dedi.

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