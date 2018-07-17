Dünya Emoji Günü’nde GoDaddy’den kısa emoji tarihi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
17.07.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

Dünya Emoji Günü’nde GoDaddy’den kısa emoji tarihi

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Dünya Emoji Günü’nde GoDaddy’den kısa emoji tarihi

GoDaddy, Dünya Emoji Günü’nü kutlarken bir siteye yönlendirilmek için insanların adres çubuğuna emoji girmesinin yeterli olabileceğini hatırlattı. GoDaddy, arka planda tüm alan adlarının “ASCII text” olduğunu ve tarayıcıların “punycode” stratejisi ile emojileri yazıya dönüştürebildiğini açıkladı.

GoDaddy MENA ve Türkiye Bölge Direktörü Selina Bieber konuyla  ilgili olarak şunları söyledi: “Emojiler, dijital dünyada  duygularımızı ifade etmemizin eğlenceli bir yolu. Örneğin, offline  dünyada, bir dükkanın camında bir dilim pizza gördüğünüz zaman  otomatik olarak sizi kendine çekecek bir görselle karşı karşıya  kalıyorsunuz ancak bunu yazıda yansıtmak zor olabiliyor.

Burada  emojiler yardımımıza koşuyor ve kelimelerle anlatamadığımız  duygularımızı, aksiyonlarımızı ve çevremizi ifade etmemize yardımcı  oluyor. Geçtiğimiz yıl araştırma şirketi Somera’nın sosyal medyadaki  47 milyon mesajı analiz etmesinin sonucunda 2017’de Türkiye’nin en  sevdiği emojinin gözlerinde kalp olan sevgi dolu emoji olduğu görüldü.

Emojiler Türkiye’deki kullanıcılar arasında popüler olsa da pek  çoğunun büyük ihtimalle adres çubuğuna emoji girerek bir web sitesine  gidebileceklerinden haberi yoktur. GoDaddy üzerinden sevdikleri emoji  kombinasyonunu alan adı olarak alabilirler.”

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