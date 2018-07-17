Dünya Emoji Günü’nde GoDaddy’den kısa emoji tarihi
GoDaddy, Dünya Emoji Günü’nü kutlarken bir siteye yönlendirilmek için insanların adres çubuğuna emoji girmesinin yeterli olabileceğini hatırlattı. GoDaddy, arka planda tüm alan adlarının “ASCII text” olduğunu ve tarayıcıların “punycode” stratejisi ile emojileri yazıya dönüştürebildiğini açıkladı.
GoDaddy MENA ve Türkiye Bölge Direktörü Selina Bieber konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Emojiler, dijital dünyada duygularımızı ifade etmemizin eğlenceli bir yolu. Örneğin, offline dünyada, bir dükkanın camında bir dilim pizza gördüğünüz zaman otomatik olarak sizi kendine çekecek bir görselle karşı karşıya kalıyorsunuz ancak bunu yazıda yansıtmak zor olabiliyor.
Burada emojiler yardımımıza koşuyor ve kelimelerle anlatamadığımız duygularımızı, aksiyonlarımızı ve çevremizi ifade etmemize yardımcı oluyor. Geçtiğimiz yıl araştırma şirketi Somera’nın sosyal medyadaki 47 milyon mesajı analiz etmesinin sonucunda 2017’de Türkiye’nin en sevdiği emojinin gözlerinde kalp olan sevgi dolu emoji olduğu görüldü.
Emojiler Türkiye’deki kullanıcılar arasında popüler olsa da pek çoğunun büyük ihtimalle adres çubuğuna emoji girerek bir web sitesine gidebileceklerinden haberi yoktur. GoDaddy üzerinden sevdikleri emoji kombinasyonunu alan adı olarak alabilirler.”
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