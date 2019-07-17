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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
17.07.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Dünya Emoji Günü: İşte telefonlara gelen en yeni emojiler

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Dünya Emoji Günü: İşte telefonlara gelen en yeni emojiler

Apple, aralarında tekerlekli sandalye kullananların, elinde bastonla yürüyen görme engellilerin ve işaret dili kullanan işitme engellilerin de bulunduğu bir dizi yeni emojiyi kullanıma açıyor.

Dünya Emoji Günü'nde yayımlanan emojilerin odağında engelli bireyler var.

Geçen yıl önerilen yeni tasarımlar, bu yılın sonuna kadar Apple kullanıcıları için hazır olacak.

Apple sözcüsü, 'her türlü çeşitliliğin Apple'ın değerlerinin bir parçası' olduğunu söyledi ve "Yeni seçenekler emoji klavyesindeki önemli bir boşluğu dolduracak" dedi.

Dünya Emoji Günü: İşte telefonlara gelen en yeni emojiler

Yeni tasarımlar arasında 'tokalaşan eller' emojisi için yeni cilt renkleri, flamingo gibi yeni hayvanlar ve waffle ve falafel gibi yeni yemekler de var.

Yaklaşık 20 yeni tasarımın ardından sonbaharda başka farklı emojilerin de duyurulması bekleniyor.

Apple'ın önerdiği tasarımlar, yeni emoji karakterlerin onaylanmasından sorumlu Unicode Consortium'dan da geçti.

Dünya Emoji Günü: İşte telefonlara gelen en yeni emojiler

Apple daha önce yaptığı açıklamada 'engellilerin hayat deneyimlerini de anlatacak yeni emojiler yapmak istediklerini' söylemişti.

Yeni emoji tasarımları şöyle:

Rehber köpek

Bastonla yürüyen kadın ve erkek

İşaret diliyle işitme engelli olduklarını gösteren kadın ve erkek

Mekanik ve manuel tekerlekli sandalyede kadın ve erkek

Protez kol

Protez bacak

'Tokalaşan eller' emojisinde farklı cilt renkleri

Yeni hayvanlar: Kokarca, flamingo

Yeni yemekleri: Sarımsak, waffle, falafel, tereyağı, buz

Nesneler: Paraşüt, yoyo, kite

Kıyafetler: Güvenlik yeleği, mayo

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