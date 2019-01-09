Dünya Ekonomi Forumu Güvenlik Merkezi’nin kurucu ortağı oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
09.01.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Dünya Ekonomi Forumu Güvenlik Merkezi’nin kurucu ortağı oldu

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Dünya Ekonomi Forumu Güvenlik Merkezi’nin kurucu ortağı oldu

Fortinet, Dünya Ekonomi Forumu Siber Güvenlik Merkezi’nin ilk kurucu ortağı olduğunu ve şirketin CEO’su Ken Xie’nin merkezin Siber Güvenlik Danışma Kurulu’nun bir üyesi olarak görev yapacağını duyurdu.

Konuyla ilgili görüş bildiren Fortinet Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ken Xie şunları söyledi: “Dünya Ekonomi Forumu Siber Güvenlik Merkezi’nin kurucu ortağı olarak gösterilen ilk siber güvenlik şirketi olmak önemli ve dünyada giderek artan siber saldırı tehditlerine karşı çözümler geliştirmeye yönelik ortak taahhüdümüzle dünya çapında özel ve kamu sektörlerinden liderlerle işbirliği içinde çalışmayı bekliyoruz.”

Dünya Ekonomi Forumu ve Fortinet dijital ekonomiye yönelik global tehditlere global ölçekte karşılık verilmesi gerektiğine inanıyor. Bu tehditlere karşılık vermek ve siber güvenliğin geleceğini şekillendirmek amacıyla Dünya Ekonomi Forumu; iş dünyası, hükümetler, uluslararası organizasyonlar, akademi ve sivil toplumdan paydaşları siber güvenlik sorunları üzerinde işbirliği yapmaları için bir araya getiren global bir ağ olan Siber Güvenlik Merkezi’ni kurdu.

Fortinet’in bu merkezde yer alması şirketin kamu ve özel sektörle işbirliğine yönelik yıllardır sürdürdüğü bağlılığının daha da güçlendirilmesi anlamına geliyor. Fortinet, Siber Güvenlik Merkezi’yle birlikte çalışarak, dünya çapındaki siber güvenlik saldırılarını azaltmak, mevcut ve gelecekteki siber saldırıları kontrol altına almak ve siber suçluları caydırmak için işbirliği, inovasyon ve güçlü global çözümler geliştirmeye yönelik çabalarını sürdürecek.

Dünya Ekonomi Forumu Siber Güvenlik Merkezi, tüzüğünün bir parçası olarak şu hususları yerine getirmeyi taahhüt ediyor:

İstihbarat paylaşımı ve siber normların oluşturulmasını teşvik etmek için global ölçekte kamu-özel sektör ortaklıklarının oluşturulması, hayata geçirilmesi ve koordine edilmesi.

Mevcut ve gelecekteki siber saldırıları öngörmek ve bunlara karşı koruma sağlamak için son teknoloji bilgisi ve araçlarını kolektif olarak geliştirmek, test etmek ve uygulamaya geçirmek.

Gelecek nesil siber güvenlik profesyonellerinin yetiştirilmesi için global ölçekte kapasite geliştirme ve eğitim programlarını hayata geçirmek.

Global ölçekte ciddi boyutlu siber saldırıların olumsuz etkilerinin azaltılmasına yardımcı olmak için iş ortaklarından uzmanların yer aldığı “Global Rapid-Reaction Cybersecurity Task Force” oluşumunu kurmak, koordine etmek ve uygulanmasını kolaylaştırmak.

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