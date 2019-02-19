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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
19.02.2019 - 06:56, Son Güncelleme:

'Dünya düz' iddialarına YouTube mu arka çıkıyor?

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'Dünya düz' iddialarına YouTube mu arka çıkıyor?

Video paylaşma sitesi YouTube'un, "dünyanın düz olduğuna dair komplo teorilerine katkı sunduğu" öne sürüldü.

The Guardian'ın haberine göre, Teksas Teknik Üniversitesinden uzmanlar, 2017'de Kuzey Carolina'da ve geçen yıl Colorado'da "Düz Dünyacılar" hareketinin yıllık toplantısına katılan 30 kişiyle röportaj yaptı.

Mülakatlarda, 30 katılımcının biri hariç hepsinin, 2 yıl öncesine kadar Dünya'nın düz olduğunu düşünmediği ancak YouTube'da bu komplo teorilerini destekleyen videoları izledikten sonra fikirlerini değiştirdiği görüldü. 

Uzmanlar, araştırmaları çerçevesinde "YouTube'un insanları Dünya'nın düz olduğuna ikna etmekte önemli rol oynadığı sonucuna vardıklarını" belirtti.

Araştırmada, Dünya'nın düz olduğunu savunan videoları izleyenlere, YouTube'da 11 Eylül saldırıları ve Sandy Hook okul saldırısıyla ilgili alternatif görüşleri içeren, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Ay'a gidip gitmediğinin sorgulandığı videoları izlemelerinin önerildiği de görüldü. 

Araştırmanın mimarı Profesör Asheley Landrum, YouTube'un, ziyaretçilerin doğru bilgiye ulaşmasını temin etmesi gerektiğini kaydederek, "YouTube'da çok fazla yararlı bilgi var ancak çok fazla yanlış bilgi de. Dünya'nın düz olduğuna inanmak tek başına illa ki kötü değil ancak genellikle kurumlara ve otoriteye güvensizlikle sarmalanıyor." ifadesini kullandı. 

Landrum'un araştırmasının sonuçları, ABD'de Bilimi Geliştirme Derneğinin senelik toplantısında sunuldu. 

Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır bunu anlatıyor olacağız.
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