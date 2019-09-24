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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
24.09.2019 - 06:59, Son Güncelleme:

Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

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Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

TEKNOFEST İstanbul'da, STM'nin yürütücülüğünde düzenlenen World Drone Cup'ta ilk sırayı Danimarkalı pilot Dane Grace aldı.

Türkiye'nin teknoloji festivali TEKNOFEST'te STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği yarışmada, Dünya Drone Kupası (World Drone Cup) sahibini buldu.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan açıklamaya göre, şirket, 17-22 Eylül’de gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul’da ilkokuldan üniversiteye her yaştan öğrenciyle buluşurken, yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup ile dünyanın en iyi drone pilotlarının mücadelesine de destek oldu.

İtalya’dan Japonya’ya, Kolombiya’dan Avustralya’ya 37 ülkeden 64 pilotun katıldığı yarışmada, Türkiye’yi milli takımdan Batu Erilkun, Atakan Mercimek, Özgürcan Özçelik ile Cem Kösel ve Erdem Üstüner olmak üzere 5 pilot temsil etti.

World Drone Cup final turunda ilk sırayı Danimarkalı pilot Dane Grace alırken, İspanya’dan Marc Espuna ikinci, aynı ülkeden Alex Zamora da üçüncü oldu.

"Gençlerimize ilham kaynağı oldu"

STM Genel Müdürü Murat İkinci, ödül töreninde, World Drone Cup gibi uluslararası bir organizasyonun yürütücülüğünü üstlenmekten dolayı gururlu olduklarını belirtti. Tüm yarışmacıları ve kazanan pilotları tebrik eden İkinci, dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen en yetenekli pilotların, drone teknolojilerine ilgi duyan gençlere ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

İkinci, "Bundan sonra da STM olarak teknoloji konusunda geleceğimiz için yatırım yapmaya, gençlerin hayallerine olduğu kadar eğitimlerine de katkı sağlayacak girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

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