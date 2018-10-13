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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
13.10.2018 - 18:13, Son Güncelleme:

Dünya dışı yaşam arayışımızdaki 11 gerçek

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Dünya dışı yaşam arayışımızdaki 11 gerçek
Orada kimse var mı?

Bu, insanoğlunun yüzyıllardır kafa yorduğu ve bilim insanlarının iyi bir yanıt ya da herhangi bir yanıt vermeye uğraştığı bir soru. Bu bilgiyi elde etme mücadelesinde büyük astronomik buluşlar yapıldı, pek mümkün görünmeyen teoriler üretildi ve bir sürü ilginç gerçek ortaya çıktı. Ama kesinlikle bilinen tek bir şey var, oralarda bir yerlerde uzaylılar varsa, büyük ihtimalle gezegenlerin yaşama elverişli bölgelerinde olacaklar.

1. Moonlings

Uzayda yaşam olup olmadığını incelemeye başlamamız Galile'nin yeni teleskopunun 17. yüzyılın başlarında gökyüzünün en uzak noktalarına bakmamızı sağlamasıyla başladı.

Ay yüzeyinde görülen karanlık noktaların büyük okyanuslar olduğu düşünüldü ve buna Latince "denizler" anlamına gelen "maria" adı verildi.

Bizim denizlerimizde olduğu gibi, acaba oralar da canlılarla kaynıyor muydu?

Dünya dışı yaşam arayışımızdaki 11 gerçek

Galile'nin teleskopu sayesinde, insanlar Ay'ı hiç olmadığı kadar yakından görebildiler

 

Şu anda ay denizlerinin antik yanardağ patlamalarının oluşturduğu koyu renkli bazalt düzlükleri olduğunu biliyoruz.

2. Mighty Martians

Marslı kuzenlerimiz neye benziyordu?

Astronom William Herschel 1870'lerde kızıl gezegende dolaşan marslıların ortalama insandan daha uzun olduğu sonucuna varmıştı.

Dünya dışı yaşam arayışımızdaki 11 gerçek

Marslı kuzenlerimiz neye benziyor?

 

Herschel daha güçlü teleskoplarla Mars'ın büyüklüğünü, mevsimlerinin ve günlerinin uzunluğunu ölçtü.

Herschel'e göre Mars Dünya'dan küçüktü, bu yüzden yerçekimi de daha azdı ve bu Marslılar'ın boyunun daha çok uzayacağı anlamına geliyordu.

3. Üstün Satürnlüler

Dünya dışı yaşam arayışımızdaki 11 gerçek

Filozof Immanuel Kant, dünya dışı canlıların zekasının tamamen güneşe olan mesafeleriyle orantılı olduğunu iddia etti. Yani Merkürlüler aptal, Satürnlüler ise dahiydi.

4. Uzaylı nüfus sayımı

1848'de papaz ve fen öğretmeni Thomas Dick, güneş sistemi dışında yaşayan uzaylıların sayısını hesaplamaya çalıştı.

Dünya dışı yaşam arayışımızdaki 11 gerçek
Galile, 17. yüzyılın başlarında teleskopunun nasıl çalıştığını gösterirken.

Uzaydaki nüfus yoğunluğu o dönem mil kare başına 280 kişi olan İngiltere'ninkine benziyorsa, güneş sisteminde 22 trilyon kişinin yaşıyor olabileceği tahmininde bulundu. 

5. Uydularda yaşam

Güneş sisteminde yaşam arama için en iyi yerler Mars gibi yakın gezegenler değil, Jüpiter'in yörüngesinde dönen Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus olabilir.

Her ikisinde de kalın bir buz tabakasının altında sıvı halde su bulunuyor.

Dünya dışı yaşam arayışımızdaki 11 gerçek
Europa'nın okyanuslarının derinliklerinde uzaylı ekosistemleri bulabilir miyiz?

Uyduların okyanuslarının donmasını önleyenen içlerindeki bir ısı kaynağı olabileceği düşünülüyor.

Isı uyduların çekirdeğinde üretiliyor ve hidrotermal yarıklardan okyanus yüzeyine salınıyor olabilir.

Dünyadaki hidrotermal yarıklar, denizlerdeki kalabalık ekosistemlere gıda üreten bir kimyasal reaksiyonu üretiyor.

6. Uzay kalamarı

Bu su bulunan uydularda yaşam varsa, basit bir fizik bilgisiyle nasıl göründüklerine dair ipuçları sağlanabilir.

Dünya dışı yaşam arayışımızdaki 11 gerçek
Uzaylıların böyle görünebileceğini düşünüyor musunuz?

Büyük suda yaşayan uzaylılar varsa, av yakalamak ve avlanmaktan kaçınmak için hızla hareket etmeleri gerekir. Bu nedenle de kalamar, yunus ve köpekbalığı gibi aerodinamik bir şekilde olabilirler.

7. Uzak dünyalar

Astronomlar, Samanyolu Galaksisi'nde dünyaya benzer 40 milyar gezegen olabileceğini tahmin ediyor.

Bu tahmini, güneş sistemimiz dışındaki 3800 gezegeni inceleyerek yaptılar.

Dünya dışı yaşam arayışımızdaki 11 gerçek
İkili bir yıldız sisteminde, uyduları olan, güneş sistemimiz dışındaki bir gezegene ne dersiniz?

Bu hesabı tüm galaksiye uyarlarsanız, milyarlarca gezegene ulaşabilirsiniz.

8. Yaşam belirtileri

Yaşam belirtilerini nasıl ararsınız? Astronomlar güneş sistemimiz dışındaki gezegenleri ararken, yaşam belirtisi olarak gördükleri bio-imzalar dedikleri gazları inceliyor.

Termitlerden ineklere, dünyadaki yaratıklar metan gazı salgılıyor, ancak bu gazı yanardağlar da üretebiliyor.

Dünya dışı yaşam arayışımızdaki 11 gerçek

Dolayısıyla, metanla birlikte güneş ışığının etkisiyle atmosferimizde doğal bir şekilde oluşan oksijen ve ozon gibi diğer gazları da aramalıyız.

9. Yaşama elverişli bölgeler?

Yaşama elverişli bölgeler, neredesiniz?

Nerelere bakmalıyız? Uzmanlar güneş sistemi dışındaki yaşama elverişli bölgelere konsantre olunması gerektiğini söylüyor.

Dünya dışı yaşam arayışımızdaki 11 gerçek
Yaşama elverişli bölgeler, orada mısınız?

Güneşinden çok uzak (yani çok soğuk) ya da çok yakın (yani çok sıcak) olmamalı ve böylece yaşam oluşması için mükemmel koşulları sağlamalı.

Güneş sistemimiz dışındaki keşfettiğimiz ez yakın gezegen Proxima Centauri b.

10. Uzaya yelken açmak

İşte bu yıldız sistemine ulaşmak için iki yıl önce Breaktrough Starshot adlı bir özel yatırımcıların fonladığı bir proje başlatıldı.

Dünya dışı yaşam arayışımızdaki 11 gerçek
Uzaya yelken açan bir uzay aracını fikrine destek verenlerden biri Steplen Hawking olmuştu.

Rus yatırımcı ve fizikçi Yuri Milner, yıldız sistemleri arasında seyahat edebilecek bir uzay aracı konsepti geliştirmeye çalışıyor. Aracın güneş rüzgarlarıyla ışık hızının beşte biri hızda yol alması öngörülüyor.

Bu proje başarılı olursa bu küçük uzay araçlarının Proxima Centauri b'ye ulaşması 20 yıl, dünyaya veri göndermesi ise dört yıl sürebilir.

11. Akıllı uzaylılar

Astronomlar bazı uzaylıların kara deliklerde ya da çok büyük yıldızlarda ve hatta Samanyolu'nun tam merkezindeki büyük kara delikte yaşıyor olabileceğini düşünüyor.

Dünya dışı yaşam arayışımızdaki 11 gerçek

Bizden binlerce ya da milyonlar yıl daha yaşlı bir uzaylı medeniyeti yapay zeka geliştirmiş olabilir.

Yumuşak ve süngerimsi olmayabililrler veya suyun veya oksijenin bol olduğu "yaşanabilir" yerlede bulunmayabilirler.

Bazı astronomler yapay zekaların kara delikler ya da çok büyük yıldızlar gibi yüksek enerjili yerlerde yaşamayı tercih edebileceğini söylüyor.

 

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