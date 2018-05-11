Dünya devinden tüm iPhone'ları için çok önemli adım
Geçtiğimiz aylarda tanıtılan GrayKey adlı bir cihazla kilitli olan iPhone'ların gizli bir şekilde kilitlerinin açıldığı ortaya çıkmıştı. Apple, yayınladığı bir güncellemeyle bu sorunun önüne geçmek istiyor.
Apple, kendi gizlilik yasaları gereği kullanıcılarının cihazlarını hiçbir emniyet gücüne açmıyor. Ancak, Grayshift'in ürettiği Graykey, iPhone'lardaki kilidi kırmayı başarıyor. İki adet Lightning kablosuyla iPhone'lardaki kilidi devre dışı bırakabilen cihaz, ABD'de 30.000 dolardan satılıyor.
Kullanıcılarının gizliliğine önem veren Apple, iOS 11.4 ile birlikte yayınlanan bir özellikle bu durum önüne geçmek istiyor. "USB Kısıtlı Mod" olarak anılan bu özellik, 1 hafta boyunca hiçbir şekilde kilitlenmemiş olan iPhone modellerinden veri aktarımını engelliyor. Takılan Lightning kablosu sadece telefonu şarj etmeye yarıyor.
Onun haricinde, önceden GrayKey'in yaptığı kilit açma işlemi gibi bir işlemin olması söz konusu değil.
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