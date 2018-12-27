Dünya devi dayanamadı, Amazon Alexa çöktü
Dünyanın en büyük alışveriş platformlarının başında gelen Amazon'un dijital asistanı Amazon Alexa, Noel günü yoğun ilgi görmesi neticesinde daha fazla dayanamadı ve sistem tamamen çöktü.
Hem Efsane Cuma hem de Siber Pazartesi indirimleri ile pek çok kullanıcı alışveriş çılgınlığına kendini kaptırdı. Bu da doğrudan Amazon Alexa kullanımına yansıdı ve sesli asistan olağanüstü bir ilgi görmeye başladı. Noel hediyesi olarak arkadaşlarına hediye almak isteyenler Amazon Alexa üzerinden bu işlemi yapmak isteyince sistem uzun süre bu ilgiye dayanamadı ve çöktü.
Kullanıcıların taleplerine Alexa, “Üzgünüm, sizi anlamakta şu an güçlük çekiyorum” şeklinde cevap verdi; bu yanıtla birlikte sistemin devre dışı kaldığı anlaşıldı.
Şikayetlerin bu konu üzerinde artmasıyla birlikte ise Amazon, Avrupa’da kayıtlı bazı Echo cihazlarının bağlantı sorunları yaşadığını kabul etti ve sorunun kısa sürede çözüldüğünü kaydetti.
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