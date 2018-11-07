Dünya devi açıkladı, PES 2019 resmen bedava oldu!
Dünya devi Microsoft, PUBG ile birlikte dünyanın en popüler futbol oyunlarından PES 2019'u bedava yaptı! Ancak şirketin bir şartı var...
Microsoft, aldığı son kararla PES 2019'u ücretsiz hale getirdi. Şirket, 10-11 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği X018 etkinliği öncesi Xbox One kullanıcıları için güzel bir hediye hazırladı. PES 2019 kısa süreliğine ücretsiz oldu.
İndirimden önce Microsoft Store’da PES 2019, 152 TL’ye satılıyordu. Oyunu kütüphaneye bir defa eklediğinizde, ömür boyu erişebileceksiniz. Ancak oyunu indirebilmeniz için Xbox Gold üyeliğinizin olması şart.
Microsoft, PES 2019'un ne kadar süre boyunca ücretsiz kalacağını açıklamadı. Paylaşılan bilgilerde sadece “Kısa süreliğine ücretsiz” ifadesi yer alıyor.
Yeni oyunların tanıtılacağı ve yeni bilgilerin duyurulacağı Xbox X018 etkinliği, 10-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
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