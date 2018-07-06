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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
06.07.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

Bugün günöte yaşanacak! Dünya daha yavaş dönecek

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Bugün günöte yaşanacak! Dünya daha yavaş dönecek

Dünya TSİ 20.46'da bu yıl Güneş'ten en uzak noktada olacak. Buna Afel veya Günöte deniliyor.

Dünya, Güneş etrafında dönerken elips şeklinde bir yörünge çiziyor. Ancak Güneş bu elipsin tam ortasında bulunmuyor.

Günöte anında Dünya'nın Güneş'ten uzaklığı 152 milyon kilometre. Perihel ya da Günberi anında, yani Dünya elipsin diğer ucuna geldiğinde ise Güneş ile arasındaki mesafe 147 milyon kilometreye iniyor.

Bu mesafenin artmış olması Dünya'nın hızını bir miktar yavaşlatıyor.

Kepler Kanunu'na göre gezegenler Güneş etrafındaki dönüş yörüngelerinde Güneş'e yaklaştıkça daha hızlı hareket ediyor.

Bugün günöte yaşanacak Dünya daha yavaş dönecek

Yani günöte noktasında Dünya saatte 105 bin 444 kilometre hızla hareket ediyor. Bu, günberi noktasındaki hızına kıyasla saatte 3600 kilometre yavaşlama anlamına geliyor.

Güneşten en uzak

Dünya her yıl günöte noktasına 2-7 Temmuz tarihleri arasında ulaşıyor.

Bu yıl 3 Ocak'ta ise günberi noktasında yer almıştı.

Bugün günöte yaşanacak Dünya daha yavaş dönecek

Mevsimler

Günöte ve günberi noktalarında Dünya'nın Güneş'e daha yakın veya uzak olmasının mevsimsel sıcaklık bakımından ise herhangi bir etkisi yok.

Mevsimler, Dünya'nın eksen eğikliğinin etkisiyle beraber, Güneş etrafındaki yıllık hareketi sonucu oluşuyor. Bu eksen de 23,5 derecelik bir eğime sahip. Bu nedenle yazın Kuzey Yarımküre Güneş'e daha yakın.

Güney Yarımküre'de daha fazla su

Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu gün Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimine denk geliyor. Güneş ufuk noktasında daha yukarıda olduğu için Dünya'ya daha fazla güneş radyasyonu ulaşıyor, gün ışığı da daha uzun süreli.

Bugün günöte yaşanacak Dünya daha yavaş dönecek

Güney Yarımküre'de ise Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu an yaz mevsimine denk geliyor.

Ama bu Güney Yarımküre'nin daha fazla ısınacağı anlamına gelmiyor. Zira bu yarımkürede daha fazla okyanus olması nedeniyle fazla ısı emilmiş oluyor.

 

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