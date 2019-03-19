Dungeons & Aliens, Nintendo Switch'e geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDungeons & Aliens, Nintendo Switch'e geldi
GeriTeknoloji Dungeons & Aliens, Nintendo Switch'e geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
19.03.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Dungeons & Aliens, Nintendo Switch'e geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dungeons & Aliens, Nintendo Switch'e geldi

Kool2Play Studio ve Arts Alliance, en iyi fantezi kitaplarından alınan esinlenmeleri, dünyanın en yapışkan B sınıfı korku filmlerinin uzaylılarıyla acımasızca çarpıştırdığı bir oyun sunuyor. Zindanlar ve Uzaylılar kozmik pislikler, cesur cüceler ve güçlü sihir dolu bir aksiyon oyunu. Kaydır ve kes çizgi yapımlarının en iyi özelliklerini basit kule savunma mekaniği ile birleştiren oyun bütün bunlar renkli çizgi film grafikleri ile sunuluyor, uzaylıların hepsi de korkutucu değil, ama oyuncuların büyülerinin etkisi harika görünüyor.

Dungeons & Aliens, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra eve dönen üç cüce büyücünün hikayesini anlatıyor. Ancak oraya vardıklarında, şenlik ateşinin beklemesi gerektiği ortaya çıkıyor, çünkü evleri uzaylılar tarafından saldırıya uğramış! Uzaydan gelen işgalciler, dünyanın en derin zindanları, madenleri ve mağaraları da dahil olmak üzere her yere yayılmaya başladı. Cesur arkadaşlar, şehri düşmanların elinden kurtarma görevine başlamak için en derin zindanların en alt seviyelerine ışınlanır.

Zindanların sonraki katlarına doğru olan yolculuğunuz boyunca, kahramanlar, sürünen askerlerden, uçan ve süper lazerli güçlü boss'lara kadar, farklı türlerde uzaylılarla dolu 60 seviyeyle karşılaşacaklar.

Neyse ki, cüceler ellerinde bir dizi büyü, özel saldırı ve büyülü füze bulunduğundan savunmasız değil, bu yüzden mücadele heyecan verici ve şiddetli olacak. Kahramanlar, sivilleri baskıdan kurtarırken ve evlerini kozmik istilacılardan kurtarırken, zindanların tepesine çıkmayı başarabilecek mi?

Dungeons & Aliens:

• Fantastik dünya ve uzaylılar hakkındaki en klişe filmlerden esinlenen komik karışımı
• Kaydır ve Kes mekaniğinin kule savunması ile kombinasyonu
• El çizimi, klasik grafik tasarım
• Düşmanları ortadan kaldırılmak için acımasız ve gelişen büyüler
• Aşılması gereken 60 seviye
• Nintendo Switch konsolunun özelliklerine uyarlanmış kontroller

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?