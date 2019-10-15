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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 15.10.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Dünden bugüne WiFi teknolojisinin evrimi

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Dünden bugüne WiFi teknolojisinin evrimi

BİR dizi teknoloji şirketi, 1999‘da Kablosuz Ethernet Uyumluluk İttifakı'nı (WECA) kurdu. 30 Eylül 1999'da da 802.11b kablosuz LAN standardı ticari ürünlerde kullanıma sunuldu. Bu tarih, bugün Wi-Fi olarak bilinen kablosuz ağların başlangıcı kabul edilir. Cisco da Wi-Fi'ın 20’nci yılında, bu teknolojinin evrimini ve yakın geleceğini özetleyen 20 kritik gelişmeyi derledi.

1. 1971-Wi-Fi'ın ilk adımları: Hawaii Üniversitesi'nde ALOHAnet adı verilen bir ağ sistemi oluşturuldu. Kablosuz iletişimin daha da geliştirilmesi ve ilerleyen zamanlarda Wi-Fi ağlarının ortaya çıkması için gerekli temel atılmış oldu.

2. 1997-802.11 geliyor: 2Mbps'ye varan hızlara imkân veren 802.11 standardının ilk sürümü tanıtıldı.

3. 1999-WECA’nın doğuşu: Daha sonra Cisco tarafından satın alınan Aironet de dahil olmak üzere yarım düzine teknoloji şirketi Kablosuz Ethernet Uyumluluk İttifakı'nı (WECA) oluşturdu. 2002‘de WECA adını Wi-Fi Alliance olarak değiştirdi.

4. 1999-802.11b-İlk ‘Wi-Fi’ standardı: 'Wi-Fi' adı altında ortaya çıkan ilk standart olan 802.11b duyuruldu. Kullanılabilirlik ve hız açısından 802.11’den üstün olan 802.11b’nin, Wi-Fi devriminin ilk başlangıç noktası olarak kabul edilir.

5. 1999/2000-İlk ticari 802.11b cihazlar görücüye çıkıyor: Wi-Fi popüler dizüstü bilgisayar da dahil olmak üzere ticari cihazlarda boy göstermeye başlar. Artık bilgisayarınız sizinle seyahat edebilecektir. Wi-Fi ticari anlamda giderek daha popüler hale gelir.

6. 2002-Cisco sektörü daha da ileri taşıyor: Başka firmalar tarafından sunulan Wi-Fi ürünlerinin, güvenli bir şekilde Cisco kablosuz ağlarla çalışmasına olanak sağlayan Cisco Uyumlu Uzantılar Programı (The Cisco Compatible eXtensions free license program) piyasaya sürüldü.

7. 2004-Wi-Fi gökyüzünde: Yolculara Wi-Fi erişimi sunan ilk ticari uçuş gerçekleşti.

8. 2005-Wi-Fi sözlükteki en yeni kelime: Wi-Fi terimi Merriam-Webster'ın sözlüğüne eklendi.

9. 2009-802.11n sektörü kökünden değiştiriyor: Yeni 802.11n (Wi-Fi 4) standardı tanıtıldı. 802.11n, MIMO teknolojisi sayesinde iletim hızlarının artırılmasını sağladı, bu da daha fazla antenin daha fazla veri akışı oluşturmasına imkân verdi. Maksimum aktarım hızı da neredeyse 9 katına çıktı. (54 Mbps vs. 450 Mbps)

10. 2010-Cisco’dan yeni inovasyon dalgası: Cisco CleanAir tekonolojisi, Aironet 3500 Access Point serisine monte edildi. Bu sayede parazitlerin otomatik tanımlanması ve kullanıcıların daha az yoğunluk yaşanan alternatif kanallara yönlendirilmesi mümkün oldu.

11. 2011-Yeni trend ‘Hotspotlar’: Dünya çapındaki “Wi-Fi hotspot”larının (kamusal alanda kablosuz yerel ağdan internete erişim sağlayan bölge) sayısı 1 milyonu aştı.

12. 2012-Wi-Fi artık evlerimizde: Yeryüzünde her 4 haneden biri Wi-Fi’ya bağlı hale geldi.

13. 2013-802.11ac ile daha yüksek hız: 1 Gbps’in üzerine çıkan 802.11ac standardı tanıtıldı.

14. 2015-Wi-Fi artık yaşamın vazgeçilmez bir parçası: International Data Corporation’ın araştırmasında, Wi-Fi gıdadan sonra insanların mahrum kalmak istemedikleri ikinci şey çıktı. Hatta katılımcıların yüzde 18’i Wi-Fi’yı ilk sıraya koydu.

15. 2018-Wi-Fi majör bir ekonomik etkene evriliyor: Wi-Fi teknolojisinin küresel ekonomik değeri 2 trilyon dolara ulaştı.

16. 2018-13 milyar Wi-Fi cihazı: Dünya çapındaki Wi-Fi cihazlarının sayısı 13 milyara ulaştı. Bu da kişi başına neredeyse 2 Wi-Fi cihazı düşmesi anlamına geliyordu.

17. 2019-Ve Wi-Fi 6 doğuyor: 5 Gbps hızlara ulaşan Wi-Fi 6 kullanıma sunuldu. 5G ağları ile aynı temel üzerine inşa edilen ve tamamlayıcı teknolojiler olarak nitelenen Wi-Fi 6, daha öngörülebilir bir kullanıcı deneyimi sunmakla kalmıyor internet bağlantılı cihazların pillerini de daha az yıpratıyor. Cisco da Wi-Fi ve hücresel ağlar arasında sorunsuz ve güvenli geçiş sağlayan “OpenRoaming” projesini duyurdu.

18. 2021-Hotspot sayısı 10 yılda 500’e katlanacak: Cisco’nun araştırmalarına göre, global hotspot sayısı 2 yıl içinde 500 milyonu geçecek. Bu rakam, 10 yıl öncesine göre 500 kat daha fazla.

19. 2022-Ortalama hız artmaya devam ediyor: 2017’de 24.4 Mbps olan ortalama bağlantı hızının, 2022 itibariyle 54.2 Mbps’e çıkması öngörülüyor.

20. 2022-Wi-Fi geleceğin internetinin lokomotifi olur: Wi-Fi, internet erişiminde en öncelikli kaynak haline gelecek. Cisco’nun VNI araştırmasına göre, global internet trafiğinin yüzde 59’u Wi-Fi üzerinden gerçekleşecek.

Didem Duru: Wi-Fi yaşam tarzımızı değiştirdi 

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru da, Wi-Fi teknolojisinin hayatımıza etkisini ve Wi-Fi 6 ile yakın gelecekte yaşanacak değişimleri şöyle özetledi: "Wi-Fi sayesinde internet, kablo altyapısı kurmanın mümkün olmadığı ya da çok maliyetli olduğu yerlere ulaştırılabiliyor. İnternet artık çok daha geniş bir yelpazede, genellikle daha önce kullanılamadığı alanlarda, yeni bir seviyede mobilite ve üretkenlik sunuyor. Wi-Fi ağları; yaşam, çalışma, öğrenme ve hatta oyun tarzımızı tümüyle değiştirdi. Yeni kablosuz standardı Wi-Fi 6 da tam anlamıyla yaşamı kolaylaştırıcı bir teknoloji. Sosyal ağlara bağlanmak, video izlemek, oyun oynamak ya da işinizi dijitalleştirmek gibi hayatın farklı alanlarında Wi-Fi 6, 5G gibi teknolojilerle birlikte ‘bağlantının geleceğini’ şekillendirecek."

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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