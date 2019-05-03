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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
03.05.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!

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Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!

Güney Afrika'nın gözde şehirlerinden Cape Town, geçtiğimiz günlerde dev bir siber güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptı. Kaspersky Lab tarafından gerçekleştirilen Cyber Security Weekend'in en dikkat çeken anlarından biri Cyber Ninja olarak da bilinen 13 yaşındaki Reuben Paul isimli 7. sınıf öğrencisi oldu. Sahneye çıktığında dakikalar içinde drone'u hack'lemeyi başaran Paul, kafaları hayli karıştırdı.

Kaspersky Lab’ın Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde düzenlediği Cyber Security Weekend 2019 etkinliğinde; “Cyber Ninja” olarak da tanınan 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Reuben Paul, bir drone’u ele geçirerek Nesnelerin İnterneti teknolojisinin bir parçası olan ve her gün kullanılan milyonlarca cihazda yer alan güvenlik açıklarını gözler önüne serdi.

Reuben, güvenlik açıklarından yararlanarak bir drone’un kullanıcıyla olan bağlantısını kesip kontrolünü nasıl ele aldığını gösterdi. Kaspersky Lab tarafından organize edilen bu kontrollü gösteri; drone, bebek izleme aygıtları, akıllı cihazlar, akıllı ev aletleri ve internet bağlantılı oyuncaklar gibi Nesnelerin İnterneti ürünleri geliştiren şirketlerin acilen daha sıkı güvenlik önlemleri alması gerektiğini ortaya çıkardı. Kaspersky Lab kullanıcılara, internete bağlı herhangi bir cihaz almadan önce güvenlik önlemlerini araştırmasını ve riskleri öğrenmesini tavsiye ediyor. Drone gibi cihazlar için devletler sıkı denetimler uygulasa da geliştirici şirketlerin de güvenlik konusunu daha ciddiye alması gerekiyor.

Droneları hacklemek meğer çocuk oyuncağıymış

Hurriyet.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulunan Kaspersky Lab Global Araştırma ve Analiz Ekibi Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, “Çoğu şirket internet bağlantılı ürünlerini bir an önce piyasaya sürüp tüketicilere ulaştırmaya çalışıyor. Ancak bunu yaparken genellikle güvenlik özelliklerine fazla önem vermiyor hatta bunları tamamen görmezden gelebiliyorlar. Bu cihazlar siber suçlular için bir altın madeni haline gelebiliyor. Bu nedenle kullanıcılar gizliliklerini, verilerini, değerli eşyalarını hatta hayatlarını bile kaybedebiliyor” dedi.

“Drone’u ele geçirmem ve kontrolünü elime almam 10 dakikadan kısa sürdü. Drone’da bulunan güvenlik açıkları diğer Nesnelerin İnterneti cihazlarında da görülüyor. Bunun bir de siber suçlular tarafından yapıldığını düşünün. Bunu ben yapabiliyorsam ciddi amaçlara sahip siber suçluların da benzerini yapamaması için hiçbir neden yok. Sonuçlar felaket olabilir” diyen Reuben Paul, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siber güvenliği yeninden tasarlamalıyız çünkü görünen o ki bugüne kadar yapılanlar yeterli değil. Üreticilerin cihazlarına güvenlik denetimleri eklemesi ve tüketicileri riske atmaması çok önemli. Nesnelerin İnternetini, Tehditlerin İnternetine dönüştürmemeye dikkat etmeliyiz.”
Droneları hacklemek meğer çocuk oyuncağıymış

Kaspersky Lab Global Araştırma ve Analiz Ekibi Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout

IoT analytics verilerine göre dünyada internete bağlı yaklaşık 7 milyar cihaz bulunuyor. Bu da ortadaki siber güvenlik riskinin ne denli büyük olduğunu gösteriyor. Bu alana yönelik saldırıların etkileri birçok kez görüldü. Dünyanın her yerinde Nesnelerin İnterneti ile ilgili güvenlik vakalarına rastlanıyor. Drone ele geçirme gösterisiyle birlikte Nesnelerin İnterneti tehditlerinin olası sonuçlarına ışık tutan Kaspersky Lab uzmanları, bu tehlikeli güvenlik açıklarına yönelik farkındalığı artırmak ve insanları bilgilendirmenin önemini vurguladı.

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