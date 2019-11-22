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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
İHA
22.11.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Drone’lar ufuk çizgisinin ötesine geçecek

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Drone’lar ufuk çizgisinin ötesine geçecek

ABD’li bir kargo şirketi, drone hava yolu işletme lisansı alarak, çağ ötesi teslimatlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin yakın dönem hedefi arasında; operatörün gözle gördüğü ufuk çizgisinin de ötesinde drone uçurup teslimat yapması bulunuyor.

ABD merkezli bir global kargo şirketi, bir drone hava yolu işletmek üzere lisans almaya hak kazandı. Şirket drone’lu teslimat hizmetlerini bir an önce genişletip ülkedeki hastane yerleşkelerine hizmet götürmeye başlamanın yanı sıra sağlık sektörünün dışında kalan müşterilere de çözümler sunacak.

Aynı zamanda şirket yakında pek çok sektörden müşteriler için çeşitli nesneleri taşımayı ve operatörün gözle gördüğü ufuk çizgisinin de ötesinde drone uçurmayı planlıyor.

Drone’lar ufuk çizgisinin ötesine geçecek

“Tarihin yazılışına şahitlik ediyorsunuz”

Konuyla ilgili konuşan şirketin CEO'su David Abney, "Tarihin yazılışına şahitlik ediyorsunuz ve işimiz henüz bitmedi. Teknolojimiz, şirketimiz için yeni kapılar açıyor ve müşterilerimize sorunlarını çözmede eşsiz yollar sunuyor. Alt yapımızı kurmak, sağlık hizmetleri müşterileri için hizmetlerimizi genişletmek ve gelecekte drone'lara yeni kullanım alanları oluşturmak üzere atacağımız adımları da sizlere çok yakında duyuracağız" dedi.

Drone’lar ufuk çizgisinin ötesine geçecek

Müşterileri için yenilikçi çözümler üretmek üzere faaliyetlerini sürdüren şirketin uzun vadeli önemli planları bulunuyor. Bu planlar arasında; “Teslimat hizmetlerinin ülke çapında yeni hastanelere, tıbbi yerleşkelere de yayılması, gelecekteki hizmet artışını sağlarken drone güvenliğini doğrulamak adına yer temelli, tespit et ve önüne geç (DAA) teknolojilerinin hızla kurulması, merkezi operasyon ve kumanda merkezlerinin kurulması, operatörün gözle görülür görüş çizgisinin ötesinde gerçekleşen düzenli ve sık drone uçuşları, daha fazla drone üreticisiyle, değişen kargo kapasitelerinde drone'lar yapmak için kurulan iş birlikleri, sağlık hizmetleri sektörünün dışında, özel ticari malların ve diğer ilgili malların taşınmasını da dahil ederek hizmet yelpazesini genişletmek” gibi maddeler yer alıyor.

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