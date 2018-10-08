Drone'lar havada nöbet tutacak

İnsanlı uçaklar, çeşitli büyüklüklerde insansız hava araçları ve balon gibi sabit duran hava araçlarına yönelik yerli ve milli olarak Geniş Alan Gözetleme Sistemi geliştiren ESEN Sistem, bu alandaki kabiliyetlerinden yola çıkarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek bir ürün ailesi oluşturuyor.

Sistem sayesinde geniş bir alanda hareket tespiti, şüpheli araç/insan takibi, konvoy koruma, operasyon izleme, olay sonrası analiz, anormal durum tespiti ve olay öncesi tahmin gibi görevler yerine getirilebiliyor.

Başlangıçta geniş bir alanda insanlı/insansız hava araçları gibi büyük platformlar için geliştirilen sistem, görüntü işleyerek hedef tespitine olanak veriyor ve adeta uçan kuştan haberdar olunmasını sağlıyor.

İnsansız hava aracı teknolojisindeki gelişmeler, çok daha yetenekli düşük güç tüketimine sahip bilgi işleme donanımlarının ortaya çıkmasıyla birlikte ürün çeşitlendirmesine gidildi. Bu kapsamda büyük hava platformları için tasarlanan sistem, kablodan aldığı enerjiyle uzun süreler havada kalabilen drone'lara entegre edildi.

Bulunduğu noktadan kablo bağlantısıyla 100 metre yükseğe çıkan drone, sınırlar ve hassas tesisler için operatörler tarafından kolay kullanılabilen, uzun süre ve uygun maliyetle etkin takip imkanı sunan bir platforma dönüşüyor. İhtiyaca göre farklı yüksekliklerde de görev yapmak mümkün olabiliyor.

Ürün ailesinin en küçük üyesi

ESEN Sistem Uzay ve Algılama Sistemleri Direktörü Erol Tunalı, AA muhabirine, şirket olarak bir ilke imza atıp yerli ve milli olarak Geniş Alan Gözetleme Sistemi geliştirdiklerini, bunu bir ürün ailesi olarak kurguladıklarını söyledi.

Bu çalışmalar kapsamında ürün ailesinin en küçük üyesinin ortaya çıktığını anlatan Tunalı, "Bu ürün kablolu drone üzerinde Geniş Alan Gözetleme Sistemi sunuyor. Başka ürün kurgularımız da var. İnsanlı uçaklardan büyük insansız hava araçlarına, bunun dışında daha küçülen insansız hava araçlarına uzanan bir ürün hattımız var." dedi.

Geçici ve sabit koruma görevlerine hazır

Kablolu drone'la havada kalma süresi açısından var olan kısıtlılıkları aştıklarını dile getiren Tunalı, şöyle konuştu:

"Normalde drone'lar şu anki batarya teknolojisi nedeniyle yarım saat, bilemediniz 40 dakika havada kalma süresine sahipler. Kontrollerinin çok kolay olmasından dolayı çok kullanışlılar ancak havada kalma sürelerinin kısıtlılığı birçok uygulamada kimi zorluklar getiriyor. Kablolu drone'la bu zorlukların bir kısmını ortadan kaldırabiliyorsunuz. Burada ise fazla harekete imkanı yok. Yaptığımız sistem uygulamaya göre daha yüksek ya da alçak olmakla birlikte tipik olarak 100 metrelik bir irtifaya çıkıyor ve bir alanı sürekli gözetliyor. Geniş alan gözetlemenin temel ruhu bu. Büyükçe bir alanı sürekli olarak gözetleme işini yapabiliyor. Çok çeşitli kullanım alanı var. Belli bir alana götürüp orada geçici bir koruma tesis etmek istediğinizde etrafta yaklaşan olup olmadığı tespit edilebiliyor. Sınır gözetleme, özellikle kritik tesis koruma çalışmalarında çok kritik görevler üstlenebileceğine inanıyoruz."

Anormallikler için uyarı

Tunalı, sistem için teknik olarak riskli tüm aşamaları geçtiklerini ve ürünleştirme sürecinde olduklarını bildirdi.

Şirket olarak sisteme akıl kattıklarını vurgulayan Tunalı, şunları kaydetti:

"Biz drone, kamera yapmıyoruz ama bir drone sistemi, bir faydalı yük seçiyoruz. Oraya koyduğumuz bilgi işleme donanımı üzerine kendi algoritma ve yazılımlarımızı koyup sistemin başarılı şekilde 'kuş uçurmamasını' sağlıyoruz.

Hareket eden her şey radarımıza giriyor. Bunların hareket hızını seçebilirsiniz, size yaklaşıp yaklaşmadığına bakabilirsiniz, belirli bir alarm bölgesi tanımlayıp o bölge içerisine girip girmediğini izleyebilirsiniz.

ESEN Sistem olarak yerli ve milli olarak geliştirmiş olduğumuz büyük veri işleme yeteneklerimiz var. Orada da hareketlerdeki anomalileri tespit etmemiz mümkün oluyor. Belli bir bölgeyi uzun süre seyrettiğiniz zaman ilk başta hiç bilmiyorsunuz, bir sürü insan hareketi var. Bir süre sonra sistem neyin normal, neyin anormal olduğunu öğreniyor ve 'Burada bir insanın olmasının gereği yok, buraya bak.' diye operatöre alarm veriyor."