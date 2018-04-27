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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
27.04.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Dronecell, afetler ve acil durumlarda hayat kurtaracak

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Turkcell tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan baz istasyonu Dronecell, 120 metre yükseklikten 5 kilometrekarelik bir alanda 4.5G hizmeti vererek özellikle afetler ve acil durumlarda hayat kurtaracak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin uçan ilk baz istasyonu Dronecell havalandı. Turkcell tarafından 4.5G hizmeti vermek için geliştirilen Dronecell, güçlü bir baz istasyonu olarak istenen her yerde havalanıp kara ile hiçbir bağlantısı olmadan ses ve data hizmeti sağlayıcısı olarak görev yapıyor.

Birçok konuda fayda sağlamak üzere geliştirilen Dronecell, özellikle deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler ve acil durumlarda arama kurtarma ekiplerine iletişim desteği sağlamak için dizayn edildi.

Otomatik pilot özelliği de bulunan Dronecell, koordinatları girilen noktaya ulaşabiliyor. İstenen noktaya ulaştığında motorlarını kapatan Dronecell, sabit bir çekim noktası gibi uzun süre 4.5G internet bağlantısı hizmeti sunuyor. 

"Sosyal alanlarda daha hızlı iletişim için Dronecell ile hizmet vereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Dronecell’in hayati bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, “Tamamen yerli teknolojiyle ürettiğimiz Dronecell, üzerinde 4.5G baz istasyonu bulunduruyor. Dronecell’i, ihtiyaç noktalarına çok daha hızlı iletişim sağlamak için geliştirdik. Özellikle doğal afetlerde ulaşımın zor olduğu ancak acil iletişim gereken bölgelere havadan ulaşarak 4.5G servisini vermek için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Sezgin, bunun dışında konser, maç, miting gibi insanların geçici ama yoğun olarak toplandığı sosyal alanlarda daha hızlı iletişim sağlamak için Dronecell ile hizmet vereceklerini bildirdi.

Havadan mobil 4.5G hizmeti sunan Dronecell, Turkcell şebekesi üzerinden veri haberleşmesi yapan akıllı cihazlarda bilgi topluyor ve nesnelerin internetine mobil ulaşım sağlıyor. 

Dronecell'in, çapı 80 santimetrelik 8 pervane, 50 kilogram taşıma kapasitesi, 4.5G teknolojisi ile 300 Mbps’a kadar veri indirme hızı, 120 metreye kadar yükseklikte 40 dakika havada kalma gibi teknik özellikleri bulunuyor.

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