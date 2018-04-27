Dronecell, afetler ve acil durumlarda hayat kurtaracak
Turkcell tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan baz istasyonu Dronecell, 120 metre yükseklikten 5 kilometrekarelik bir alanda 4.5G hizmeti vererek özellikle afetler ve acil durumlarda hayat kurtaracak.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin uçan ilk baz istasyonu Dronecell havalandı. Turkcell tarafından 4.5G hizmeti vermek için geliştirilen Dronecell, güçlü bir baz istasyonu olarak istenen her yerde havalanıp kara ile hiçbir bağlantısı olmadan ses ve data hizmeti sağlayıcısı olarak görev yapıyor.
Birçok konuda fayda sağlamak üzere geliştirilen Dronecell, özellikle deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler ve acil durumlarda arama kurtarma ekiplerine iletişim desteği sağlamak için dizayn edildi.
Otomatik pilot özelliği de bulunan Dronecell, koordinatları girilen noktaya ulaşabiliyor. İstenen noktaya ulaştığında motorlarını kapatan Dronecell, sabit bir çekim noktası gibi uzun süre 4.5G internet bağlantısı hizmeti sunuyor.
"Sosyal alanlarda daha hızlı iletişim için Dronecell ile hizmet vereceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Dronecell’in hayati bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, “Tamamen yerli teknolojiyle ürettiğimiz Dronecell, üzerinde 4.5G baz istasyonu bulunduruyor. Dronecell’i, ihtiyaç noktalarına çok daha hızlı iletişim sağlamak için geliştirdik. Özellikle doğal afetlerde ulaşımın zor olduğu ancak acil iletişim gereken bölgelere havadan ulaşarak 4.5G servisini vermek için kullanacağız." ifadelerini kullandı.
Sezgin, bunun dışında konser, maç, miting gibi insanların geçici ama yoğun olarak toplandığı sosyal alanlarda daha hızlı iletişim sağlamak için Dronecell ile hizmet vereceklerini bildirdi.
Havadan mobil 4.5G hizmeti sunan Dronecell, Turkcell şebekesi üzerinden veri haberleşmesi yapan akıllı cihazlarda bilgi topluyor ve nesnelerin internetine mobil ulaşım sağlıyor.
Dronecell'in, çapı 80 santimetrelik 8 pervane, 50 kilogram taşıma kapasitesi, 4.5G teknolojisi ile 300 Mbps’a kadar veri indirme hızı, 120 metreye kadar yükseklikte 40 dakika havada kalma gibi teknik özellikleri bulunuyor.
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