Dr. Mario geri dönüyor, telefonlara giriyor
Nintendo klasiklerinden biri olan Dr. Mario yıllar sonra küllerinden yeniden doğuyor ve bu kez konsollara değil, doğrudan mobil cihazlara geliyor.
Nintendo'nun çıkış tarihini ertelediği ve telefonlara gelmesi beklenen oyunu Mario Kart Tour bir yana, Nintendo'nun bir Mario sürprizi daha ortaya çıktı: Dr. Mario! Yıllar önce konsollarda oynanan bu minik oyunda Dr. Mario ile virüslere karşı harekete geçiyor ve mikropları uygun hapları eşleştirerek yok ediyordunuz.
Aradan geçen yıllarla birlikte Dr. Mario, bu yaz Android ve iOS platformlarına geliyor. Her iki platformda da ücretsiz olarak kullanıcılar ile buluşacak olan oyun, gelirlerini uygulama içi satın alma işlemlerinden elde edecek.
Bakalım Nintendo, başka hangi efsane oyunları tekrar karşımıza sürecek?
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