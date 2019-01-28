Dövme yaptırmadan üzerinizde gösteren uygulama
Dövme yaptırmadan önce telefonunuzun ekranından yaptıracağınız dövmeyi bedeninizin üzerinde görmeye ne dersiniz? Inkhunter isimli özel bir uygulama, bu konuda size bakın nasıl yardımcı oluyor?
Teknoloji artık pek çok noktada imdadımıza koşuyor. Dövme yaptırmadan önce bile son teknolojinin nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Örneğin aklınızda bir dövme var ve bileğinizin üzerine yaptırmayı düşünüyorsunuz. Bunun için dövme yaptırmadan önce telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama ile dövmenin üzerinizde nasıl durduğunu görme şansına sahipsiniz. Uygulamanın adı ise Inkhunter. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar dövme modelleri arasında seçim yapıyor ve önceden üzerinize yansıtıyor.
Kendi çiziminiz olsa bile telefonunuz ile dövmenizi üzerinizde görebilirsiniz. Uygulamanın çalışma mantığı ise şöyle: Önce tasarım kütüphanesinden tasarım seçiyorsunuz; ardından vücudunuzda dövmeyi görmek istediğiniz bölgeye uygulamanın tarif ettiği şekilde kalemle üç tane çizgi çekmeniz gerekiyor. Sonrasında ise telefonun kamerası bölgeyi algılıyor ve dövmeyi alana yerleştiriyor. Mevcut tasarımı onayladıktan sonra dövmenin boyutunu değiştirebileceğiniz gibi duruş pozisyonunu da ayarlayabilirsiniz.
My Tattoos bölümüne girerek kendi çizimlerinizi ekleyebiliyorsunuz.
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