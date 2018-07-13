Dota 2'ye getirilen Plus üyeliği güncellendi
Geçtiğimiz aylarda Dota 2 oyuncularına tanıtılan Dota Plus üyeliğine yaz güncellemesi yapıldı. Peki yapılan güncelleme beraberinde ne getiriyor?
11 Temmuz gecesi itibariyle gelen Dota 2 güncellemesinde Dota Plus'a birkaç değişiklik geldi. Yaz güncellemesi adı altında gelen değişiklikler sayesinde oyuncular özel bir oyun koçuna sahip olacak ve özel bilgiler ile geçmiş maç analizlerini görebilecek.
Güncellemede başlıca öne çıkan yeni karakter zorlukları, yazlık harita ve Turbo mod için yetenek geliştirme önerilerinin yanında birçok yenilik geldi. Artık daha hızlı bir Turbo oyunu için, normal maçlarda verilen XP'lerin iki katı kadar XP verilerek oyuncuların daha hızlı seviye atlamaları sağlanacağı belirtildi.
Plus üyelerinin artık diğer takım arkadaşlarının oyunda gördüklerini gecikme yaşamadan eş zamanlı olarak izleyebilecekleri açıklandı. Dota Plus güncellemesinde oyunda yaşanan donma hatalarının da büyük ölçüde düzeltildiği kaydedildi.
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