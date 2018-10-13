Dört kameralı Galaxy A9 nasıl fotoğraf çekiyor? İşte ilk görüntüler
Samsung'un geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı dört kameralı telefonu Galaxy A9'la ilgili en çok merak edilen nokta bu dört kamerayla birlikte elde edilen görüntülerin nasıl olduğu. İşte Galaxy A9 ile çekilen fotoğraflar...
Galaxy A9, arka tarafında dört kameraya yer vererek bir ilke imza attı. Bu kameraların her biri, farklı alanlara yoğunlaşıyor ve farklı koşullarda yüksek kalitede kareler yakalamanıza izin veriyor.
Yeni telefonun arka kameraları 24 megapiksellik normal bir lensten, 5 megapiksellik portre moduna yönelik bir lensten, yakınlaştırma yapabilen bir telefoto lensten ve ultra-geniş açılı lensten oluşuyor. Galaxy A9'un fotoğraf performansını detaylı testlerde göreceğiz ancak Sammobile'ın paylaştığı kareler, bu konuda bir fikir edinmenizi sağlayabilir.
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