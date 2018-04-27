Dört gözle beklenen Detroit: Become Human'ın demo sürümü geldi!
Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 4 oyunlardan birisi olan Detroit: Become Human'ın demo sürümü yayınlandı. Oyunun tam sürümü ise 25 Mayıs tarihinde oyunculara sunulacak.
Quantic Dream'in yapımcılığını üstlendiği PS 4 oyunlarından birisi olan Detroit Become Human'ın demo sürümü yayınlandı. Sony tarafından dağıtımı gerçekleşecek olan oyunun demo sürümü için bir de tanıtım videosu geldi. Ek bilgi olarak, yeni demo sürüm, geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda'daki kullanıcılara sunulmuştu.
Detroit: Become Human'ın üzerine yayınlanan videodan anlaşılacağı üzere demo sürümünü oynamak isteyen Türkiye'deki oyuncuları üzücü bir haber bekliyor. Çünkü, oyunun demo sürümünde, Türkçe altyazı dil desteği bulunmuyor. Ancak, 2.91 GB boyutunda olan oyunun, 25 Mayıs tarihinde yayınlanacak tam sürümünde Türkçe dil desteği olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle