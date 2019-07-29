Doom efsanesi geri dönüyor: Peki hangi cihazlara?
Yılların efsane oyun serisi olan Doom, milyonlarca oyuncuyu ekran başına kilitlemeyi başaran oyunlardan biri. Yıllar sonra Doom, farklı sürümleriyle kullanıcılara geri dönüyor. Ancak bu kez geldiği platform biraz farklı!
Birçok oyuna rehberlik eden ve Doom akımının ardından türevi pek çok oyunla karşılaşmamıza neden olan Doom, küllerinden yeniden doğuyor. Yapımcı Bethesda, bu kez Doom'u Nintendo Switch oyun konsolları için düşünüyor. Hatırlanacağı üzere Doom, halihazırda PlayStation 4, Xbox One, Android ve iOS cihazlarda oynanabiliyor. Şimdi ise sırada Nintendo Switch var.
Yapımcı şirketten yapılan açıklamada Doom, Doom 2 ve Doom 3 oyunlarının Nintendo Switch sürümlerinin geliştirilme aşamasında olduğuna vurgu yapılırken, oyunun ilk iki yapımını oynamak isteyenlerin öncelikle kendi Bethesda hesabına girmeleri gerekiyor.
Doom 3, BNet hesabına ihtiyaç duyuyor. BNet, Blizzard’a ait olan bir altyapı. Bu projeler, aslında, herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymuyorlar. Bethesda neden böyle bir yolu seçtiğine dair hiçbir açıklama yapmadı. Ancak şirket, kopya koruma sistemi konusunda oldukça hassas.
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