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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.07.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Doom efsanesi geri dönüyor: Peki hangi cihazlara?

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Doom efsanesi geri dönüyor: Peki hangi cihazlara?

Yılların efsane oyun serisi olan Doom, milyonlarca oyuncuyu ekran başına kilitlemeyi başaran oyunlardan biri. Yıllar sonra Doom, farklı sürümleriyle kullanıcılara geri dönüyor. Ancak bu kez geldiği platform biraz farklı!

Birçok oyuna rehberlik eden ve Doom akımının ardından türevi pek çok oyunla karşılaşmamıza neden olan Doom, küllerinden yeniden doğuyor. Yapımcı Bethesda, bu kez Doom'u Nintendo Switch oyun konsolları için düşünüyor. Hatırlanacağı üzere Doom, halihazırda PlayStation 4, Xbox One, Android ve iOS cihazlarda oynanabiliyor. Şimdi ise sırada Nintendo Switch var.

Yapımcı şirketten yapılan açıklamada Doom, Doom 2 ve Doom 3 oyunlarının Nintendo Switch sürümlerinin geliştirilme aşamasında olduğuna vurgu yapılırken, oyunun ilk iki yapımını oynamak isteyenlerin öncelikle kendi Bethesda hesabına girmeleri gerekiyor.

Doom 3, BNet hesabına ihtiyaç duyuyor. BNet, Blizzard’a ait olan bir altyapı. Bu projeler, aslında, herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymuyorlar. Bethesda neden böyle bir yolu seçtiğine dair hiçbir açıklama yapmadı. Ancak şirket, kopya koruma sistemi konusunda oldukça hassas.

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