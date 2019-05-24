Doodle nedir?
İnternetin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan kavramlardan biri de ‘doodle’ oldu. Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğmuştur. Peki, doodle tam olarak nedir?
Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.
İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.
Dünyanın çeşitli yerlerinde yayınlanmış olan doodle'ların tümünü görmek için dilediğiniz zaman www.google.com/doodles adresini ziyaret edebilirsiniz.
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