“Dönüşümü yönet, geleceği inşa et”

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
10.05.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

“Dönüşümü yönet, geleceği inşa et”

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“Dönüşümü yönet, geleceği inşa et”

Gebze Teknik Üniversitesi, girişimcilik ekosisteminin önemli güncel sorunlarını düzenli olarak tartışmaya açtığı Girişimcilik Zirvesi’nde, bu yıl teknolojik dönüşümün iş dünyasında hızla yayılmasına vurgu yapmak için “Dönüşümü yönet, geleceği inşa et” temasını değerli paydaşların katılımlarıyla kamuoyunun dikkatine sunuyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2017 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde üçüncü sırada yer alan, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı ve uzun vadeli çözümler üretmeyi misyon edinen Gebze Teknik Üniversitesi; bölgemizde ve ülkemizde girişimcilik ekosisteminin desteklenmesine, güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını arttırarak sürdürüyor.

9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da düzenlenecek olan 4. Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi, Türkiye’nin öncü sanayicilerini, kamu temsilcilerini, akademisyenlerini, sektörlerinde fark yaratan girişimcilerini, girişimcilik ruhuna destek veren kuruluşlarını ve geleceğin potansiyel girişimcilerini bir araya getirerek teknolojik yenilenmenin rekabet üstünlüğüne dönüşümü konusunda bilgi paylaşımına zemin oluşturmayı hedefliyor.

2 gün boyunca gerçekleşecek beş oturumda, T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri IŞIK, T.C. Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin AKSOY, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ersin ÖZİNCE, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Sayın Steven YOUNG, 3M Türkiye Genel Müdürü Sayın Mert BÜYÜKYAZGAN’ın aralarında bulunduğu konuşmacılar zirvede, teknolojik dönüşümün ulaştığı en son nokta olan “Endüstri 4.0.”ın başlatacağı yeni dönem ve sunduğu fırsatlar hakkında üniversite ve sanayinin görüşlerinin paylaşılması ile yeni bir sinerjinin yaratılmasına katkı sağlayacak. Zirve, “Teknolojik Dönüşüm” ile gelen muazzam değişimin girişimcilik ekosistemindeki yansımalarını, alanlarının öncü aktörlerinin deneyimleri ve girişimcilik hikâyeleri ışığında değerlendirip toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı ve ülkemizin genç girişimci potansiyelini nicelik ve nitelik bakımından geliştirmeyi amaçlıyor.

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