“Dönüşümü yönet, geleceği inşa et”
Gebze Teknik Üniversitesi, girişimcilik ekosisteminin önemli güncel sorunlarını düzenli olarak tartışmaya açtığı Girişimcilik Zirvesi’nde, bu yıl teknolojik dönüşümün iş dünyasında hızla yayılmasına vurgu yapmak için “Dönüşümü yönet, geleceği inşa et” temasını değerli paydaşların katılımlarıyla kamuoyunun dikkatine sunuyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2017 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde üçüncü sırada yer alan, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı ve uzun vadeli çözümler üretmeyi misyon edinen Gebze Teknik Üniversitesi; bölgemizde ve ülkemizde girişimcilik ekosisteminin desteklenmesine, güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını arttırarak sürdürüyor.
9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da düzenlenecek olan 4. Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi, Türkiye’nin öncü sanayicilerini, kamu temsilcilerini, akademisyenlerini, sektörlerinde fark yaratan girişimcilerini, girişimcilik ruhuna destek veren kuruluşlarını ve geleceğin potansiyel girişimcilerini bir araya getirerek teknolojik yenilenmenin rekabet üstünlüğüne dönüşümü konusunda bilgi paylaşımına zemin oluşturmayı hedefliyor.
2 gün boyunca gerçekleşecek beş oturumda, T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri IŞIK, T.C. Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin AKSOY, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ersin ÖZİNCE, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Sayın Steven YOUNG, 3M Türkiye Genel Müdürü Sayın Mert BÜYÜKYAZGAN’ın aralarında bulunduğu konuşmacılar zirvede, teknolojik dönüşümün ulaştığı en son nokta olan “Endüstri 4.0.”ın başlatacağı yeni dönem ve sunduğu fırsatlar hakkında üniversite ve sanayinin görüşlerinin paylaşılması ile yeni bir sinerjinin yaratılmasına katkı sağlayacak. Zirve, “Teknolojik Dönüşüm” ile gelen muazzam değişimin girişimcilik ekosistemindeki yansımalarını, alanlarının öncü aktörlerinin deneyimleri ve girişimcilik hikâyeleri ışığında değerlendirip toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı ve ülkemizin genç girişimci potansiyelini nicelik ve nitelik bakımından geliştirmeyi amaçlıyor.
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