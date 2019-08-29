Dolandırıcılar zararlı yazılım yüklü sahte vergi iade iletileri yayıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDolandırıcılar zararlı yazılım yüklü sahte vergi iade iletileri yayıyor
GeriTeknoloji Dolandırıcılar zararlı yazılım yüklü sahte vergi iade iletileri yayıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
29.08.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Dolandırıcılar zararlı yazılım yüklü sahte vergi iade iletileri yayıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolandırıcılar zararlı yazılım yüklü sahte vergi iade iletileri yayıyor

Kaspersky uzmanları 2019’un ikinci çeyreğinde, tüm dünya genelinde veri iadesi teklifi gibi görünen çok sayıda e-posta tespit etti. Bu dönem birçok ülkede vergi iadesi başvuruları için son tarihi içeriyor. Suçlular bu yöntemi değerli bilgileri çalmak veya bazı durumlarda tehlikeli casus yazılımlar kurmak için kullanıyor. 2019 2.Çeyrek Spam ve Kimlik Avı Raporu bu ve benzer bulguları ortaya koydu.

Spam e-postalar ve kimlik avı amaçlı iletilerde genellikle kullanıcıları yasal görünen web sayfalarına yönlendiren bağlantılar yer alıyor. Dolandırıcılar tarafından hazırlanan bu sayfalar çeşitli kişisel bilgileri çalmak için kullanılıyor. Bu e-postalar, alışılmış dolandırıcılık yöntemlerine göre daha etkili olmak için dönemsel olaylardan yararlanıyor. İnsanların bu tür dönemsel olaylar konusunda farkındalığı kalıcı tehditlere kıyasla daha düşük oluyor. Sahte ve geçici web sayfalarından yararlanan dolandırıcılar en etkili sosyal mühendislik yöntemlerinden birini kullanıyor. Kullanıcılara gerçek hayatlarındaki olaylarla ilişkin durumlarda harekete geçmeleri için kısıtlı süre veriliyor. Böylece kurbanlar rastgele kararlar vermeye itiliyor. 

Tespit edilen vergi iadesi dolandırıcılıklarında, süresi yakında dolacak vergi iadesi formları gönderildiği görüldü. Örneğin, dolandırıcılar İngiltere’nin önde gelen vergi hizmetleri kurumunu taklit ederek kurbanların bağlantıya tıklamasını ve ilgili formu hemen doldurmasını istedi. CRA’dan (Canada Revenue Agency) geliyor gibi görünen e-postalarda ise kurbanlara 24 saat süre tanındı, aksi takdirde vergi iadesinin mümkün olmayacağı söylendi. 

Ayrıca, Kaspersky uzmanlarının analiz ettiği bazı e-postalarda iade formu gibi görünen zararlı eklere rastlandı. Bu ekler, çalıştırıldığında kullanıcıların cihazlarına başka zararlı yazılımlar indiren programlar veya suçlulara uzaktan kontrol olanağı sunan arka kapılardı (çok işlevli zararlı yazılım).Bu yazılımlar basılan tuşları takip edebiliyor, tarayıcılar ve Windows hesaplarının parolalarını çalabiliyor ve bilgisayarın web kamerasından video kaydedebiliyor. Dolandırıcılar, zararlı yazılımları güncel vergi formlarıyla ilgili bilgi içeren .zip dosyaları şeklinde sunarak kullanıcıları bunları çalıştırmaya ikna etti. 

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Maria Vergelis, “Dönemsel spam e-posta ve kimlik avı saldırıları son derece etkili olabiliyor. İnsanlar bu tür e-postaları görmeyi beklediğinden, bu yöntem çoğu “benzersiz teklif” türü dolandırıcılıktan daha etkili hale geliyor. Kimlik avı saldırılarında kandırılan kurbanlar bir siber saldırıya maruz kaldığının, kimlik bilgilerini veya e-postalarını paylaştıklarının farkına varamayabiliyor. Sonuçlardan etkilendiklerinde her şey için çok geç oluyor. İyi haber ise yalnızca zararlı yazılımları önlemek ve kullanıcıya haber vermekle kalmayıp bu tür e-postaların gelen kutusuna ulaşmasını önleyen spam ve kimlik avı filtrelerine sahip güvenlik çözümlerinin bulunması.” dedi. 

2019’un ikinci çeyreğinde, spam miktarının en yüksek olduğu ay Mayıs (%58) oldu. Dünya genelindeki e-posta trafiği içinde spam e-postaların oranı %55 olarak belirlendi. Bu oran 2018’in ikinci çeyreğindeki ortalama değerden %5 daha yüksek. Bu çeyrekte toplam kimlik avı saldırısı sayısı bir yıl öncesine kıyasla %21 artarak 129.933.555’e ulaştı. ABD (%13,89) ve Rusya’yı (%4,83) geçen Çin (%23,72), en büyük spam kaynağı ülke oldu. 

Kişisel bilgilerinizin çalınmasını önlemek ve zararlı eklerden kaçınmak için kullanıcılara şunlar öneriliyor:

Gelen herhangi bir şeye tıklamadan önce bağlantı adresini ve gönderen kişinin e-posta adresini kontrol edin.

Bağlantı adresinin e-postada göründüğünü ve gerçek bağlantıyla (bağlantının sizi götüreceği adres) aynı olduğunu kontrol edin. Fare imlecini bağlantının üzerine getirerek bunu görebilirsiniz.

Tanımadığınız e-posta adreslerinden gelen ekleri bir güvenlik çözümüyle taramadan indirip açmayın. E-posta yasal görünüyorsa gönderen kurumun resmi web sitesini kontrol edin. Giriş bilgileriniz, parolalarınız, banka kartı verileriniz gibi hassas verileri asla bir üçüncü tarafla paylaşmayın. Resmi şirketler bu tür verileri asla e-posta ile istemez.

Spam, kimlik avı saldırıları ve zararlı dosyaları tespit edip engellemek için Kaspersky Total Security gibi, davranış temelli kimlik avı önleme teknolojilerine sahip sağla bir güvenlik çözümü kullanın.

Xiaomi'den renkli ekranlı akıllı bileklik: Mi Band 4Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa sunduğu yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 4'ü yakından inceledik. Daha fazla teknoloji kutusu videoları için youtube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?