Dolandırıcılar sahte hediye kartlarıyla kişisel verileri ele geçiriyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
19.07.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

Dolandırıcılar sahte hediye kartlarıyla kişisel verileri ele geçiriyor

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Dolandırıcılar sahte hediye kartlarıyla kişisel verileri ele geçiriyor

Kaspersky Lab uzmanları, kullanıcıların verilerini ve zamanlarını karşılığında hiçbir şey almadan kaybettiği alışılmadık bir dolandırıcılık yöntemini keşfetti. Siber suçlular, ücretsiz hediye kartı veren sahte websiteleri kurarak kullanıcıların verilerini üçüncü taraf iş ortağı sitelerine satıyor. Kurbanlar daha sonra bu sitelere yönlendiriliyor.

Endüstriyel kurumlar ve emniyet teşkilatları dünyanın dört bir yanında siber suçlarla mücadele ederken, suçlular da zararlı yazılımların dışında kendilerine para kazandıracak yeni yollar aramaya devam ediyor. Değerli bir şeyi ücretsiz olarak vermek her zaman çekici bir pazarlama yöntemidir. Suçlular da bundan yararlanabiliyor. Müşterilere iTunes, Google Play, Amazon veya Steam gibi tanınmış şirketler için ücretsiz hediye kartı seçeneği sunan websiteleri uzun süredir bulunuyor. Örneğin, Tokenfire ve Swagbucks gibi yasal uygulamalar, markalardan kart kodları satın alıp ardından bunları müşterilerine belirli faaliyetlerin karşılığında ödül olarak veriyor. Suçluların bu tür websitelerinin yakaladığı popülerliği fark ettiği ve kullanıcıları basit bir algoritmayla kandırmaya karar verdiği görülüyor. 

Sahte sitelerde kodu alabilmeleri için, kullanıcılardan arzu ettikleri hediye kartını seçmeleri isteniyor. Sonrasında dolandırıcılık mekanizması harekete geçiyor. Oluşturulan kodu almak için kullanıcının bir robot olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Kullanıcı bunu yapmak için belirtilen bağlantıya gidip çeşitli görevleri yapmak zorunda kalıyor. Görevlerin sayısı ve türü kullanıcının yönlendirildiği ortak ağ tarafından belirleniyor. Örneğin, kullanıcılardan bir form doldurması, telefon numarası veya e-posta adresi bırakması, ücretli bir SMS servisine üye olması, reklam yazılımı yüklemesi gibi şeyler istenebiliyor.

Sonuçta ise kurbanlar ya bitmek bilmeyen görevleri yapmaktan vazgeçiyor ya da hiçbir işe yaramayan kodu alıyor. Suçlular bu yöntemle, istenilen bir bağlantıya tıklama başına birkaç sentten, doldurulan her form veya ücretli servislere katılan her üye için onlarca dolara kadar değişen gelirler elde ediyor. Suçlular böylece hiçbir şey yapmadan, yalnızca kullanıcıların üçüncü taraf ortaklarının websitelerindeki faaliyetleri üzerinden para kazanmış oluyor. Üçüncü taraf ortaklar ise daha sonra farklı amaçlar için kullanabilecekleri kişisel verilere erişiyor. 

Kaspersky Lab Web İçerik Analisti Lyubov Nikolenko, “Bu yeni dolandırıcılık yöntemlerinin başarısının ardında, suçluların kullanıcıların ücretsiz bir şey alma isteğinden yararlanması yatıyor. Kullanıcılar en iyi ihtimalle işe yaramaz görevleri yaparken saatlerini harcıyor, en kötü ihtimalle ise karşılığında hiçbir şey almadan para kaybediyor. Ücretsiz hediye kartı almak istiyorsanız bunu yasal ve güvenilir sitelerden elde etmeye çalışmalısınız.” diyor.

 

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