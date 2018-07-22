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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
22.07.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

Doktora tezi olarak ele aldığı çalışmasıyla ses getirdi

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Doktora tezi olarak ele aldığı çalışmasıyla ses getirdi

Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doktora öğrencisi Kemal Taha Hülagü, doktora tezi olarak ele aldığı çalışmasında, bilim merkezleri ve müzelere yönelik örnek bir çalışmaya imza attı.

Gelecekte kurulacak bilim merkezlerine ve mevcut bilim merkezlerinin geçici sergilerinin en yüksek faydalı olan düzeneklerin seçilmesine ışık tutmayı hedefleyen Hülagü, bu çalışmasıyla geliştirilen modelle birlikte alanı efektif kullanan, bütçeyi aşmayan, eğiticilik seviyesi yüksek düzenekleri veya sergileri seçip karar vericiye uygun çözüm önerilerinin sunulmasını amaçlıyor.

Bilim merkezleri kurulurken ve bu merkezler için gerekli düzenekler seçilirken ziyaretçiler için en faydalı olabileceklerin bulunmasının amaçlandığını belirten Kemal Taha Hülagü, “Bilim merkezleri, bilim müzeleri ve müzelerde sergi oluşturma aşamasında hangi düzeneklerin veya eserlerin seçilmesinin en uygun konfigürasyonu oluşturacağı konusunda literatürde sınırlı sayıda çalışma görülmektedir. Söz konusu çalışmalar konuyu daha çok küratoryal boyutta ele almakta ve müzelerde oluşturulacak geçici sergiler için eser seçim ölçütlerini sezgisel yöntem ile tanımlamaktadır. Bizim tezimizde bu boşluğu gidermek için Endüstri Mühendisliği yaklaşımı ile bir matematiksel modelleme yapılarak bir bilim merkezinde veya müzede düzenek seçerken alanı efektif kullanan, bütçemizi aşmayan, eğiticilik seviyesi yüksek düzenekleri veya sergileri seçip karar vericiye uygun çözüm önerileri sunan bir model önerilmiştir. Çalışmanın devamında, matematiksel programlama ve modelleme bilgisine sahip olmayan kullanıcılar içinde fayda/maliyet analizine dayalı basit bir çözüm yöntemi de sunulmaktadır. Bu kurduğumuz model bilim merkezlerine en faydalı olan düzeneklerin seçilmesine yönelik örnek bir çalışmadır” ifadelerini kullandı.

Doktora tezi olarak ele aldığı çalışmasıyla ses getirdi

“KBB’ye de fayda sağlayacak”

Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü olan Kemal Taha Hülagü, yaptığı bu çalışmanın yapılan pratik çalışmalara teorik bilgi oluşturacağını vurgulayarak “Bu çalışmamız Kocaeli Bilim Merkezi’nde gelecekte yapılacak olan geçici sergiler için de bir model niteliği taşıyacak. Bilim merkezlerine örnek olurken Kocaeli Büyükşehir Belediyemize de faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

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