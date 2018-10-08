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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.10.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Doktor ve tekstilci iki arkadaş "cayrokopter" üretti

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Doktor ve tekstilci iki arkadaş "cayrokopter" üretti

Kayseri'de yaşayan doktor ve tekstilci iki arkadaş, hobi olarak ilgilenmeye başladıkları hava araçlarından esinlenerek 2 cayrokopter (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) üretmeyi başardı.

Hobi olarak model uçak ile helikopter yapıp uçuran Çocuk Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Ceyhan ve tekstilci Hacı Ceylan, kendi mesleklerinin dışında bu alanda kendilerini geliştirmeye ve farklı hava araçlarını üretmeye karar verdi.

Uzun zaman arayış içerisinde olan 2 arkadaş, internetten tesadüfen gördükleri cayrokopteri yapabileceklerini düşünerek, imalatta kendilerine lazım olabilecek makine ile malzemeleri satın alıp işe başladı.

Yaklaşık 10 yıldır insansız hava araçlarıyla uğraşan Ceyhan ve Ceylan, 2 yıl süren çalışmaların ardından üretimde kendilerine gerekli olabilecek tüm malzemeleri toparladıktan sonra yurt dışından temin ettikleri motor ile cayrokopterleri üretti.

Ceyhan ve Ceylan'ın tamamen kendi emekleriyle üretimini yaptıkları 2 cayrokopter, 100 kilometre hız yapabilme ve güvenli şekilde 1,5 saat havada kalabilme özelliğine sahip.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ceyhan, uzun süren üretim aşamasının ardından gerekli test uçuşlarını yaptıklarını belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır bu hava aracı üzerinde çalışma yaptıklarını anlatan Ceyhan, "Kendimize güvendik. Alet, edevat ve teçhizatlarımızı aldıktan sonra bir atölye kurduk. Çalışmalarımıza başladık. Tabi bu bir seferde olmadı denemelerle ve elde edilen verilerle araç şekillendi. Böylece aracımız son halini aldı. Şu anda aracımızın tasarımından üretimine kadar her şeyi kendimiz yapıp ortaya koyabiliyoruz. 2 yıl çalıştıktan sonra bu hava aracımızı ürettik. Yaklaşık 7 yıldır da ufak tefek test uçuşlarıyla devam ediyoruz. Şu an aktif olarak uçabilen Türkiye'deki tek hava aracıdır." diye konuştu.

Doktor ve tekstilci iki arkadaş cayrokopter üretti

"Böyle bir hava aracının ülkemize kazandırılmasını istiyoruz"

Yerli üretimin önemli olduğunu vurgulayan Ceyhan, şöyle devam etti:

"Bizim esas amacımız devletimizin şu an içerisinde bulunduğu yerli üretim hedeflerine katkı sağlamak. Bu hava aracımızı tamamen yerli olarak zaten ürettik ama tek eksiğimiz motor ve malzemeleri, bunları zor da olsa yurt dışından temin etmek zorundayız. Onun dışında bütün parçaların hepsi kendi imalatımız. Bu şekilde üretilen bir hava aracı hem sivil hem de askeri alanda ihtiyaç duyulan her koşulda kullanılabilecek hava aracıdır. Biz de bu şekilde faydalanılmasını istiyoruz. Buna istenirse silah takılabilir, insansız uçurulabilir, gözlem, keşif ve arama kurtarma yapılabilir, kıyı emniyetinde, orman yangınları denetiminde kullanılabilir. Böyle bir hava aracının ülkemize kazandırılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizin bize destek vermesini istiyoruz. Şu an 2 hava aracımız hazır bir şekilde hangarda bekliyor. Gelip görsünler ve incelesinler."

"Bu araç kendi eserimiz"

Ceyhan, cayrokopter kullanırken kendini güvende hissettiğini anlatarak, "Testlerini tamamlayıp, tepeden tırnağa aracın her şeyini kendim yaptığım için çok güvenli olduğunu biliyorum. Bu araç kendi eserimiz. Yılların vermiş olduğu emeğin sonucu. Bu çaba sonucu üzerine binip uçmak güzel bir his uyandırıyor. Çok mutlu oluyoruz." dedi.

Tekstilci Hacı Ceylan da yaklaşık 15 yıldır insansız hava araçlarıyla hobi olarak ilgilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Malzemeler yüzde 100 yerli üretim. Üstteki pale kadar kendimiz yaptık. Yaptığımız palin 400 saatlik uçuş süresi var. Hiçbir sıkıntısı problemi yok. En aktif şekilde ve Türkiye'de ilk defa 400 saat uçabilen ilk cayrokopter budur. Biz bu hava aracını Milli Savunma Bakanlığına da sunmayı düşünüyoruz. Bu hava aracını insanlı, insansız ve silahlı, silahsız olarak üretme hedefimiz var. Motoru hariç bütün üretimini yerli olarak yapıyoruz. Tabi motor üreten firmalar var onlarda bize destek olabilir. Bunu yüzde 100 yerli yapabiliriz. Bunun pervanesinden bütün parçalarının işlenmesine kadar her şeyini biz burada kendimiz yapıyoruz. Hangarda üretime devam ediyoruz."

Ceylan, ürettikleri hava aracının çok pahalı olmadığını belirterek, "Yurt dışından alınsa 50 bin avro, ayrıca gümrük ve nakil gibi masrafları var. Bizim ürettiğimiz ise 150 bin liraya mal oluyor." ifadelerini kullandı.

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