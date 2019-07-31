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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
31.07.2019 - 07:01, Son Güncelleme:

Doğu Anadolu Gözlemevinde altyapı çalışmaları tamamlandı

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Doğu Anadolu Gözlemevinde altyapı çalışmaları tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde hizmet verecek olan ve 7 yıl önce Erzurum'daki 3170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde yapımına başlanan Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2023 vizyon projelerinden olmasının yanı sıra Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak DAG'ın hizmete girmesi için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İtalyan mühendislerce ülkelerinde yapılan ve kırmızı ötesi teleskobun konulacağı kubbenin parçalarının monte edilmeye başlandığı DAG'da, fiber, elektrik, su, internet ve iletişim gibi altyapı sistem ve gereksinimleri ise tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATASAM Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, altyapı sistemi tamamlanan DAG'ın ana binasının da kısa sürede bitirileceğini belirtti.

Hava koşullarının 3170 metrede zor olduğunu, şartların müsaade ettiği ölçüde çalışmaların yürütüldüğünü ve bir aksilik olmaması halinde 2020'nin sonuna doğru ilk ışığı almayı planladıklarını aktaran Yeşilyaprak, "Şu an bölgemizde fiber, elektrik, su, internet ve iletişim kanallarını tamamlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Yeşilyaprak, uzun uğraş ve yoğun çalışmaların sonucunda DAG'da tamamlanan altyapının korunması gerektiğini vurguladı.

Hem gökyüzünün hem de altyapının korunması için gözlemevi çevresinde herhangi bina yapılanması ve fazla sayıda insan bulunmaması gerektiğini aktaran Yeşilyaprak, şunları kaydetti:

"Gözlem esnasında o ortamda insan varsa teleskop olumsuz etkileniyor. Bu yüzden çevrede bina ve insan yapılanmasının olmamasına özen gösteriyoruz. Kaba inşaatı biten binayı bu yıl personelin de barınacağı şekilde tamamlayıp kubbeyi dışarıdan tamamen örteceğiz. Kışın su sızdırmazlık ve donma testlerini devam ettirerek yapıyı tamamlamayı planlıyoruz. Yerinde gördüğümüz ve onayladığımız teleskobun elektronik, mekanik, optik, takip ve yönlenme testleri yapılacak ve ardından bir lego gibi sökülerek ülkemize getirme aşamasına geçilecek. Bunun için beklediğimiz şey esasen kubbenin üstünün kapatılmasıydı. Kubbe kapatıldıktan sonra İtalya ve Belçika'dan gelen parçalar tekrar burada birleştirilecek. En son ise Rusya'dan teleskobun aynası gelecek ve sonunda ilk ışığı almaya başlayacağız."

Yeşilyaprak, DAG ile ulusal ve uluslararası ortaklıklarla çalışma alanlarını genişleteceklerini, gözlemevinin şimdiden cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

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