Doany Türk Telekom'un 5G yatırımlarını anlattı

Doany, “Çok kanallı bir yolculuk içerisindeyiz: yüksek hızda bant genişliği ve ülkedeki tüm 5G operatörlerine hizmet verecek uygun maliyetli sahaya kadar fiber (FTTS) omurgası için fiber altyapı tesisine devam ediyor ve sabit genişbant penetrasyonunu arttırarak dijital ayrımı kapatıyoruz.” dedi.

Türkiye’deki abone ağ fiberleşme oranının Almanya ve İngiltere gibi Avrupa’nın sayılı gelişmiş ülkeleri ile aynı seviyede olduğuna dikkati çeken Doany, “Türkiye’de mobil internet iyi gelişmiş durumda, buna karşılık sabit internet kullanımında halen yüksek bir gelişim potansiyeli mevcut. Bu potansiyeli kullanarak tüm müşteri segmentleri üzerinde daha yüksek GB kapasitesi sağlayacak uygun maliyetli giriş paketleri ile sabit internet penetrasyonunu artırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

5G ile sabit ve mobil ağlardaki bant genişliği hızlarını artırarak gecikme sürelerini azaltacaklarını dile getiren Doany, “Böylece, sektördeki tüm operatörlere uygun maliyetli fiber erişim sağlarken ülkedeki anahtar dikeylerin dijital dönüşümüne de zemin hazırlamış olacağız. Bu anlamda hedefimiz, bir yandan yerli çözümlerin geliştirilmesine odaklanırken bir yandan da bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki şirket iştiraklerimizi ileriye taşımak ve kurumsal risk sermayesi yatırımlarımızı artırmak olacak” dedi.

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğu ve fiberleşme hızı hakkında bilgi veren Doany, Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olmasının, bilgi toplumuna uyum sürecini hızlandırmada etkili bir faktör olduğunu belirtti.

Türk Telekom’un fiber hane erişiminin ilk çeyrek itibarıyla 19,1 milyonu aştığı bilgisini veren Doany, “Sadece 2018’de 2,4 milyon yeni haneye fiber kapsamamızı ulaştırdık. Fiberleşmede pek çok Avrupa ülkesini geride bırakarak Türkiye’nin abone fiberleşme oranını yüzde 20’lere çıkardık. Bu oran Avrupa’nın sayılı gelişmiş ülkeleri ile aynı seviyede” diye konuştu.

Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital dönüşümünde kilit rol oynadığını aktaran Doany, şunları söyledi:

“Ülkemizi 5G’ye hazırlamak ve Endüstri 4.0’a geçirmek için dijital dönüşüm yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. 5G’nin nimetlerinden en etkili şekilde yararlanmak için mobil şebekeyi 5G’ye hazır hale getirmek kadar ülkenin fiber ağ altyapısını güçlendirmek de son derece önemli. İşte bu nedenle Türk Telekom olarak, son on yılda fiber iletişim ağımızı ‘herkes için erişilebilir iletişim’ prensibi ile iki katına çıkardık. Hızla yaygınlaştırmaya devam ettiğimiz 285 bin kilometrelik fiber altyapımız bugün dünyanın etrafını 7 kere çevreleyecek uzunlukta. Milli teknoloji dönüşümünün en önemli aktörü olarak, Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve en büyük siber güvenlik merkezi ile desteklediğimiz kurumsal hizmetlerimizle Türkiye’nin en büyük 500 şirketi başta olmak üzere ülkenin dijital dönüşümüne liderlik ediyoruz.”

"Türkiye’deki hane halkının yüzde 90’dan fazlası kapsama alanımızda”

Türk Telekom’un mevcut sabit altyapısının, Türkiye’deki hane halkının yüzde 90’dan fazlasını kapsadığını ifade eden Doany, buna rağmen halen birçok insanımızın internetle tanışma ve interneti kullanma oranlarının çok düşük olduğunu belirterek internet penetrasyonunun önemine değindi.

Yarının bilgi toplumunda internetin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geleceğini kaydeden Doany, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnternet kullanımının yaygınlaşması, kırsal kesimler de dahil olmak üzere, sağlık ve eğitim gibi alanlarda günlük yaşama büyük katkı sağlayacak. İşimiz yalnızca interneti vatandaşlarımızın evine, kapısına, köyüne götürmekle bitmiyor; bilgi toplumuna dönüşüm için Türkiye’nin lider entegre iletişim operatörü olarak internet kullanımını yaygınlaştırmayı kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyor ve çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruz.

Bu amaçla 2017’den beri uyguladığımız son derece uygun fiyatlı ‘İnternet Bizden’ tarifelerimiz ile birçok vatandaşımızı hayatlarında ilk defa internetle tanıştırıyoruz. Ayrıca bu kişilere, internetin faydalarını anlatmak, eğitmek amacıyla 2014 yılından bu yana sürdürdüğümüz ‘İnternetle Hayat Kolay’ projemiz ile internet okuryazarlığı eğitimleri de veriyoruz. Proje kapsamında, kalkınmada öncelikli iller başta olmak üzere gönüllü eğitmenlerimiz ile Türkiye’nin 81 ilini gezerek, çoğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığını öğrettik.”

Tüm bu çalışmalar sonucunda Türkiye’nin internet penetrasyonunu son 5 yılda yüzde 40’lardan yüzde 56 seviyesine yükselttiklerini aktaran Doany, ana hedeflerinden birinin, dijitalleşmenin temel göstergelerinden biri olan bu oranı en kısa zamanda Avrupa ortalaması olan yüzde 70’ler seviyesine çıkarmak olduğunu söyledi.

Bunu gerçekleştirmek için geliştirdikleri altyapı paylaşım modellerinin sektör içi iş birlikleri ile hayata geçirilmesinin önemine de değinen Doany, “Fiber altyapı tesis maliyetleri oldukça yüksek. Mobil ve sabit altyapı için geliştirdiğimiz aktif ve pasif paylaşım modelleri altyapıda yüklü maliyetleri önleyerek sektör adına daha fazla imkân ve yarar sağlamakla kalmayacak, tüm dünyaya da örnek olacak. Yine altyapı paylaşımını tamamlayıcı nitelikte fiber penetrasyonu artırıcı en etkili yöntemlerden biri olarak gördüğümüz sahaya-kadar-fiber (FTTS) modelinden de sıklıkla yararlanacağız” yorumunu yaptı.

“Gigabit toplumuna hızlı geçiş sahaya-kadar-fiber (FTTS) ile mümkün”

Türk Telekom’un 5G ve dijitalleşme yatırımları ile geliştirdiği mobil ve sabit altyapı paylaşım modelleri hakkında da bilgi veren Doany, 5G teknolojilerinin vazgeçilmezi olacak fiber erişimin ve internet kullanımının yaygınlaştırılması konusunda en efektif çözümün sahaya kadar fiber (FTTS) modelinde olduğunu belirtti.

Doany, Türk Telekom’un yakınsama teknolojileri alanındaki iştiraki Argela’nın yeni nesil 5G teknolojilerine katkılarından da bahsederek, Argela’nın geliştirmiş olduğu, mobil ağı “dilimleyerek” artırılmış verimlilik ve esneklik sağlayan ProgRAN’ı dünyanın sayılı operatörlerine başarıyla entegre ettiklerini de sözlerine ekledi.

5G Dünya Zirvesi, 5G teknolojilerindeki yeni açılımlar ve yakın geleceğin yeni nesil iletişim ağlarını konuşmak üzere dünya genelinde 2 bin 500’den fazla telekom profesyoneli ile 80’i aşkın telekom şirketi ve 200’ün üstünde konusunda uzman konuşmacıyı bir araya getiriyor.