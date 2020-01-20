DNS probe finished no internet ne demek?

DNS probe finished no internet hatası, genellikle internet servis sağlayıcısı kaynaklı olmaktadır. Ancak, DNS'lerin doğru çalışmaması durumunda da bununla karşılaşılabilir.

Buna çözüm olarak;

Başlat’a tıklayarak arama ekranına CMD yazın.

Cmd satırına sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır seçeneğine tıklayın.

Komut satırına aşağıdaki komutları sırası ile yazarak Enter tuşuna basın.

netsh int ip reset resetlog.txt Yazarak enter tuşuna basın.

ipconfig /flushdns Yazarak enter tuşuna basın.

netsh winsock reset Yazarak enter tuşuna basın.

Komutları yazdıktan sonra bütün işlemlerin başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir. İşlemler tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Alternatif olarak Google dns adreslerini kullanarak da hatayı giderebilirsiniz.