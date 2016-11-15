DNS ayarları nasıl değiştirilir? Google DNS ayarları değiştirme

Tüm işletim sistemlerinde DNS ayarlarınızı değiştirmek için yapmanız gerekenleri adım adım anlatıyoruz.

Domain Name Server (DNS), internetin telefon rehberi gibi çalışır. Sürekli güncellenen DNS sunucuları, alan adlarıyla IP adreslerini eşleştiren devasa bir veritabanına sahiptir. Web tarayıcınıza bir web adresi girerek istek gönderdiğinizde, bilgisayarınızın bu alan adının nerede olduğunu öğrenmesi gerekir. Bu bilgi, bilgisayarınıza DNS tarafından sağlanır. Bilgisayarınız, alan adını DNS'e gönderir ve DNS, alan adının sayısal IP adresini bilgisayarınıza geri döndürür. Bunun ardından bilgisayarınız, DNS'ten gelen adrese bağlanır.

İnternet servis sağlayıcıları, kullanıcılarına genellikle kendi DNS sunucularını sunarlar ve bu sunucular DHCP yoluyla otomatik olarak yapılandırılır. Ancak servis sağlayıcınızın DNS sunucusunu kullanmak zorunda değilsiniz. Herkese açık birçok DNS bulabilir ve dilediğinizi kullanabilirsiniz. DNS ayarlarınızı değiştirdiğinizde, DNS üzerinden yapılan engelleri aşmanız mümkün olacaktır ancak IP tabanlı engellemeyi ancak VPN ile aşabilirsiniz.

Alternatif DNS Sunucuları





DNS Nasıl Değiştirilir?

DNS ayarlarını nasıl değiştireceğiniz, kullandığınız işletim sistemine göre değişiyor. DNS adresini değiştirmeden önce, önceki ayarlarınızı bir yere not etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu sayede sorun yaşamanız halinde, ayarlarınızı eski haline geri getirebilirsiniz.





Windows 10 DNS Ayarlarını Değiştirme

1. Denetim Masası'nı açın.

2. "Ağ durumunu ve görevleri görüntüle" üzerine tıklayın.

3. Pencerenin sol tarafındaki "Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir" seçeneğine tıklayın.

4. Kullandığınız internet bağlantısı üzerine çift tıklayın. Bu, çoğu zaman "Yerel Ağ bağlantısı" veya servis sağlayıcınızın adı olarak görünecektir. Wi-Fi ve ethernet bağdaştırıcısı için DNS ayarlarını iki kez değiştirmeniz gerekebilir.

5. Özellikler düğmesine tıklayın.

6. "İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)"e tıklayarak seçin ve Özellikler'e tıklayın.

7. Seçili değilse "Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan" üzerine tıklayın.

8. Yeni DNS adreslerini girin ve Tamam'a tıklayarak tüm açık pencereleri kapatın.





Android'de DNS sunucunuzu değiştirmek için Wi-Fi bağlantıları listesini açın ve bağlı olduğunuz ağa uzun dokunun. "Ağ ayarlarını değiştir" seçeneğine dokunun ve "Gelişmiş ayarları göster" üzerine dokunun. "IP ayarları" altında Statik seçeneğini seçtiğinizde DNS ayarlarını değiştirebileceksiniz.

iOS Cihazlarda DNS Değiştirme

iOS'ta DNS sunucunuzu değiştirmek için Wi-Fi Ayarları ekranını açın ve bağlı olduğunuz ağın yanındaki ok simgesine dokunun. DNS alanına dokunun ve DNS sunucularının adresini girin.



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