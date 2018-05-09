DNA'yı sonradan değiştirebilmek mümkün mü?
5-6 yıl önce sormuş olsaydınız "Hayır" derdik. Ama şu sıralar mümkün.
DNA, yani genetik verilerin saklandığı genom tamamen bize özgü (tek yumurta ikizi değilseniz). Son yıllarda, çoğumuzun takip ettiği üzere, bazı genom değiştirme yöntemleriyle karşılaşmaya başladık. Bu konuda yolun çok başındayız ve aslında bu yöntemlerle yapılan değişiklere "genom değiştirme" dersek yanlış olabilir. Doğrusu şöyle; genomda belirli birimlerin değiştirilmesi mümkün. Bu, tüm genomun değiştirilebileceği anlamına gelmiyor.
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