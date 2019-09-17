Müzik dünyası dijitalleşiyor, kulaklıkların önemi artıyor
Teknolojik gelişmeler, müziği şekillendirmeye devam ederken, müziğin olmasa olmazı kulaklık seçimin de önemi her geçen gün artıyor. Peki kulaklığı alırken nelere dikkat etmeli? Türkiye'nin önde gelen DJ'lerinden Doğuş Çobakcor ile müziğin dijitalleşmesini ve kulaklık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları konuştuk, AKG N700nc model kulaklığı yakından inceledik.
Bir Samsung markası olan AKG’nin AKG N700NC kablosuz kulaklığı, özellikle aktif gürültü engelleme teknolojisiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin önde gelen DJ'lerinden biri olan Doğuş Çobakçor ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide müzik enstrümanlarının geldiği son noktayı masaya yatırırken, diğer yandan müziğin dijital dönüşümünün bir sonucu olarak ortaya çıkan AKG N700NC kablosuz kulaklığı birlikte inceledik.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle