DisplayPort 2.0 geliyor! Peki hayatımızı nasıl değiştirecek?
2016'dan bu yana kullanılan DisplayPort 1.4, 2020 sonu itibariyle yerini DisplayPort 2.0'a bırakmaya başlayacak. Peki bu ne anlama geliyor?
Daha çok teknik bir terim gibi gelse de aslında özellikle görüntü aktarımında önemli bir adım atıldı. VESA DisplayPort 2.0, 1.4 sürümünün 25,92Gbps bağlantı hızını 77,4Gbps'ye çıkarıyor. Yüksek bant genişliği sayesinde DisplayPort 2.0, 16K (15.360 x 8.460) gibi yüksek çözünürlüklere ulaşabiliyor. Çoğu kullanıcı bu çözünürlüğü kullanmayacak olsa da, DisplayPort 2.0'ın başka avantajları da var. Yeni standart, üç 4K TV'yi 90Hz tazeleme hızında aynı anda çalıştırabiliyor. Bunun yerine 120Hz'te iki 8K ekranı da tercih edebiliyorsunuz.
Her şeyden önce DisplayPort 2.0, USB-C tipi kablo yapısına sahip olacak ve Thunderbolt 3 teknolojisinde çalışacak. Thunderbolt 3 teknolojisi, 40 Gbps bant genişliğinde kullanılsa da DisplayPort 2.0'ın tek yönlü olması, bu teknolojinin 80 Gbps bant genişliğinde kullanılabilmesi anlamına gelecek. Buna ek olarak bir DisplayPort 2.0 kablosu, eş zamanlı olarak veri, video ve güç aktarımı yapabilecek.
Diğer yandan 16K ekran çözünürlüğü hala pek çoğumuz için tam olarak anlaşılabilmiş durumda değil. Kimileri daha düşük çözünürlüklerin bile fazlasıyla yeterli olduğunu düşünerek böyle bir çözünürlük değerine ihtiyaç olmadığını savunurken kimileri ise 16K çözünürlüğü tam manasıyla sağlayacak olan ekran boyutlarının büyüklüğünü öne sürerek bu teknolojinin gereksiz olduğunu düşünüyor.
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