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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Disney'in Frozen II filminin lisanslı ürünleri satışa çıktı

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Disney'in Frozen II filminin lisanslı ürünleri satışa çıktı

Disney'in vizyona girdiği ilk haftasonu rekor kıran yeni animasyon filmi Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2) bu kez lisanslı ürünleriyle tüketicilerle buluştu.

Disney’in tüm dünyada merakla beklenen filmi Karlar Ülkesi II, Türkiye’de vizyona girdi. Her yaştan sevenini olağanüstü bir yolculuğa davet eden filmin lisanslı ürünleri Amazon.com.tr’de markaya özel mağazasında yerini aldı. Filmde kullanılan açık mavi, ekru ve lacivert ana tonlardan esinlenilerek yaratılan oyuncaktan kitaba, ev tekstilinden ayakkabı ve kişisel bakıma kadar birçok farklı kategoriden lisanslı Karlar Ülkesi II ürünleri raflardaki yerini aldı. 

Disneyin Frozen II filminin lisanslı ürünleri satışa çıktı

26 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında söz konusu platformda kitaptan cep telefonuna, bilgisayardan küçük ev aletlerine kadar birçok farklı kategoride indirimler sunacağı ‘Beklenen Cuma’ döneminde seçili Karlar Ülkesi II ürünleri de yüzde 20’ye varan indirimle satışa sunulacak. Karlar Ülkesi II ürünlerinde oyuncak, kitap, ayakkabı ve daha birçok kategoride Beklenen Cuma Fırsatları’na özel indirimler olacak.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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