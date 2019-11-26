Disney'in Frozen II filminin lisanslı ürünleri satışa çıktı
Disney'in vizyona girdiği ilk haftasonu rekor kıran yeni animasyon filmi Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2) bu kez lisanslı ürünleriyle tüketicilerle buluştu.
Disney’in tüm dünyada merakla beklenen filmi Karlar Ülkesi II, Türkiye’de vizyona girdi. Her yaştan sevenini olağanüstü bir yolculuğa davet eden filmin lisanslı ürünleri Amazon.com.tr’de markaya özel mağazasında yerini aldı. Filmde kullanılan açık mavi, ekru ve lacivert ana tonlardan esinlenilerek yaratılan oyuncaktan kitaba, ev tekstilinden ayakkabı ve kişisel bakıma kadar birçok farklı kategoriden lisanslı Karlar Ülkesi II ürünleri raflardaki yerini aldı.
26 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında söz konusu platformda kitaptan cep telefonuna, bilgisayardan küçük ev aletlerine kadar birçok farklı kategoride indirimler sunacağı ‘Beklenen Cuma’ döneminde seçili Karlar Ülkesi II ürünleri de yüzde 20’ye varan indirimle satışa sunulacak. Karlar Ülkesi II ürünlerinde oyuncak, kitap, ayakkabı ve daha birçok kategoride Beklenen Cuma Fırsatları’na özel indirimler olacak.
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