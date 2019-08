Disney'den Star Wars müjdesi: Obi-Wan Kenobi geri dönüyor

12 Kasım’da yayın hayatına başlayacak yeni dijital platformunda Star Wars evreninde geçen diziler yayınlayacağını duyuran Disney, Obi-Wan Kenobi rolüne geri dönmesi için Ewan McGregor ile görüşüyor.

Öncü üçlemede rol alan ve geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Alec Guinness'in yerini, sonraki filmlerde Ewan McGregor üstlendi. McGregor muazzam performansıyla hem izleyicilerinden, hem de eleştirmenlerden tam not aldı. McGregor'un "Revenge of the Sith" filminde can verdiği replik ise sinema tarihine geçti. Ewan McGregor'un canlandırdığı Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker'ı mağlup ettikten sonra şu ifadeleri kullandı: "Sen seçilmiş kişiydin. Sen kardeşimdin. Seni sevmiştim Anakin! Güce denge getirmen gerekiyordu; onu karanlığa teslim etmen değil."

Ve sevindirici haber geldi: İskoç oyuncu, Disney Plus'ın Star Wars serisinde Obi-Wan Kenobi olarak, Yıldız Savaşları evrenine geri dönecek. Oyuncunun Disney Plus'ın beyaz cam serisi dışında, yüksek bütçeli bir solo Star Wars filminde de baş rolü oynaması bekleniyor. Ancak film iddialarının henüz kesin olarak doğrulanmadığını belirtmek isteriz. Zira Rogue One: A Star Wars Story 1 milyar doları aşan gişe hasılatı elde ederken; Solo: A Star Wars Story hayal kırıklığı yarattı.