Dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebilen diş fırçası geliştirildi
Dişlerin her gün düzenli olarak fırçalanması hayati bir öneme sahip; ancak diş fırçası ve diş macunu seçimi de ayrı ayrı öneme sahip. Günümüzde pek çok şey akıllandığı gibi, diş fırçaları da teknolojiye uymaya başladı. Amaç ise kullanıcıların daha etkin ve kolay bir şekilde dişlerini temizlemesi... BruBruBrush isimli bu ürün de 50 saniyede dişleri en ince ayrıntısına kadar fırçaladığını iddia eden bir ürün...
Dişleri temizlemede fırçaların kalitesi önemli bir role sahip ve fırça seçiminde kullanıcıların kendilerine uygun ürünü temin etmeleri gerekiyor. Ancak diş fırçası için biraz daha yüksek bir bütçeyi gözden çıkaranlar, daha 'akıllı' çözümlere başvurabiliyor. Son olarak geliştirilen BruBruBrush isimli akıllı diş fırçası, geliştiricilerinin iddiasına göre 50 saniyede diş temizliğini yerine getiriyor. Daha da önemlisi ürünün rakip ürünlere kıyasla daha ince bir işçilik çıkardığı ve titiz bir temizlik yaptığı iddiaları da var.
Piyasada bulunan ve dişlerin hepsini kısa sürede fırçaladığı öne sürülen ürünlerin hemen hemen hepsinde kıllarla kaplı bir çeşit ağızlık bulunuyor. Kullanıcı bu ağızlığı ısırıyor ve daha sonra diş fırçasında bulunan motoru çalıştırıyor. Motor diş fırçasında bulunan kılların titreşmesine sebep oluyor ve böylece dişler fırçalanmış oluyor. BruBruBrush'un geliştiricileri ise bu cihazlar düzgün bir şekilde çalışmıyor çünkü kılların sayısı ve kılların titreşme gücü içeriğindeki motor dolayısıyla güçsüz kalıyor.
Bu sorunun üstesinden geldiğini iddia eden BruBruBrush geliştiricileri, 3 farklı elektrikli baş fırça ile bunu yaptıklarını belirtiyor. Kullanıcılar, geleneksel diş fırça kullanımında olduğu gibi yine ellerini kullanarak diş temizliğini yapıyor; ancak fiziksel olarak 'fırçalama' hareketi gerekli değil; çünkü fırça bu işlemi kendi başına yapabiliyor. Yani yapmanız gereken tek şey fırçayı dişlerinizin üzerinde gezdirmek, hepsi bu! Fırçalama işlemini ürün bu esnada yapıyor.
Sıradan diş macunları ile de kullanılabilen ürün, yıllık 80 dolar ücret karşılığında kullanıcılarına abonelik sistemiyle ulaşıyor ve her üç ayda bir yeni fırça başı kullanıcıya veriliyor.
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