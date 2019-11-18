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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.11.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebilen diş fırçası geliştirildi

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Dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebilen diş fırçası geliştirildi

Dişlerin her gün düzenli olarak fırçalanması hayati bir öneme sahip; ancak diş fırçası ve diş macunu seçimi de ayrı ayrı öneme sahip. Günümüzde pek çok şey akıllandığı gibi, diş fırçaları da teknolojiye uymaya başladı. Amaç ise kullanıcıların daha etkin ve kolay bir şekilde dişlerini temizlemesi... BruBruBrush isimli bu ürün de 50 saniyede dişleri en ince ayrıntısına kadar fırçaladığını iddia eden bir ürün...

Dişleri temizlemede fırçaların kalitesi önemli bir role sahip ve fırça seçiminde kullanıcıların kendilerine uygun ürünü temin etmeleri gerekiyor. Ancak diş fırçası için biraz daha yüksek bir bütçeyi gözden çıkaranlar, daha 'akıllı' çözümlere başvurabiliyor. Son olarak geliştirilen BruBruBrush isimli akıllı diş fırçası, geliştiricilerinin iddiasına göre 50 saniyede diş temizliğini yerine getiriyor. Daha da önemlisi ürünün rakip ürünlere kıyasla daha ince bir işçilik çıkardığı ve titiz bir temizlik yaptığı iddiaları da var.

Piyasada bulunan ve dişlerin hepsini kısa sürede fırçaladığı öne sürülen ürünlerin hemen hemen hepsinde kıllarla kaplı bir çeşit ağızlık bulunuyor. Kullanıcı bu ağızlığı ısırıyor ve daha sonra diş fırçasında bulunan motoru çalıştırıyor. Motor diş fırçasında bulunan kılların titreşmesine sebep oluyor ve böylece dişler fırçalanmış oluyor. BruBruBrush'un geliştiricileri ise bu cihazlar düzgün bir şekilde çalışmıyor çünkü kılların sayısı ve kılların titreşme gücü içeriğindeki motor dolayısıyla güçsüz kalıyor.

Dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebilen diş fırçası geliştirildi

Bu sorunun üstesinden geldiğini iddia eden BruBruBrush geliştiricileri, 3 farklı elektrikli baş fırça ile bunu yaptıklarını belirtiyor. Kullanıcılar, geleneksel diş fırça kullanımında olduğu gibi yine ellerini kullanarak diş temizliğini yapıyor; ancak fiziksel olarak 'fırçalama' hareketi gerekli değil; çünkü fırça bu işlemi kendi başına yapabiliyor. Yani yapmanız gereken tek şey fırçayı dişlerinizin üzerinde gezdirmek, hepsi bu! Fırçalama işlemini ürün bu esnada yapıyor. 

Sıradan diş macunları ile de kullanılabilen ürün, yıllık 80 dolar ücret karşılığında kullanıcılarına abonelik sistemiyle ulaşıyor ve her üç ayda bir yeni fırça başı kullanıcıya veriliyor. 

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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