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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.11.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Disleksik çocukların eğitimini destekleyen uygulama

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Disleksik çocukların eğitimini destekleyen uygulama

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora Öğrencisi Günet Eroğlu, okul hayatında ve öğrenmede güçlük çeken disleksik çocuklara yönelik “Auto Train Brain” isimli mobil uygulamayı geliştirdi.

Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora öğrencisi Günet Eroğlu, disleksik çocuklara yönelik nörogeribildirime dayalı mobil telefon uygulaması geliştirdi. Günet Eroğlu, kendi yaşam tecrübesinden yola çıkarak tasarladığı ve geliştirdiği yazılım konusundaki doktora çalışmasını Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Selim Balcısoy ve Öğretim Üyesi Müjdat Çetin danışmanlığında yürütüyor.

“Auto Train Brain” adlı mobil uygulama, özgül öğrenme güçlüğünün bir alt grubu olan ve ilaçla tedavisi henüz mümkün olmayan disleksinin etkilerini azaltıyor ve çocukların okul başarısının artmasında yardımcı oluyor.

Uygulama disleksik çocukların okuma hızını artırıyor ve hata oranları düşüyor

“Auto Train Brain” adlı mobil uygulama, çocukları görsel ve işitsel oyunlarla destekliyor ve kendi beyin sinyallerini kendilerine geri besleyerek (nörogeribildirim) iyileştiriyor. 1000’den fazla sağlıklı ve 17 disleksik kişi üzerinde test edilen mobil uygulamada elde edilen bulgulara göre, birinci kullanımdan itibaren beynin önemli parametrelerinde iyileşme, 20’nin üzerinde kullanımdan itibaren disleksik çocukların bilişsel performanslarında artış gözleniyor.

Auto Train Brain uygulaması için, Klinik Araştırma Etik Kurul Onayı alındı. Kasım ayında başlayacak olan Klinik Araştırma’ya 7-10 yaş arası 60 disleksik çocuk katılabilecek. Disleksik çocuklara, eğitim öncesinde Disleksi Vakfı tarafından Türkiye'ye getirilen ve özgül öğrenme güçlüğünü teşhise yarayan TILLS adlı bir psikometrik test uygulanacak ve bu çocuklar 2 ay içerisinde 60 seans Auto Train Brain seansı alacak. Eğitimin tamamlanmasının ardından 6 ay sonra TILLS testi yenilenerek çocuklarda Auto Train Brain eğitiminden kaynaklanan bilişsel performans artışı izlenecektir. Bu çalışma, gönüllü disleksik çocuklar ve aileleri için ücretsiz.

Auto Train Brain uygulaması aynı zamanda Disleksi Vakfı tarafından da destekleniyor. Uygulama vakfa özel eğitim için gelen disleksik çocuklara ücretsiz olarak uygulanıyor. Auto Train Brain uygulaması Aralık ayında gerçekleşecek Disleksi Kongresi’nde ayrıca kitlelere tanıtılacak. 1-7 Kasım haftası aynı zamanda Disleksi Farkındalık Haftası olarak biliniyor.

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