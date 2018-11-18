Disk sürücüsüz Xbox One geliyor
Microsoft'un oyun konsolu Xbox One'a yeni gelecek model, disk sürücü barındırmayacak. Bu durum, konsolun daha uygun fiyatla satışa sunulacağı anlamına da geliyor.
Microsoft’un her cihazdan oyun oynamayı sağlayacak xCloud adındaki bulut oyun hizmeti biliniyordu ancak planlarda tamamen dijital odaklı bir Xbox One konsolu da var.
Diğer yandan şirket, disk sürücüsü barındırmayan bir Xbox One versiyonu piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor. 2019 yılında piyasaya çıkacak olan konsol tamamen dijital dünyadan beslenecek.
Disk sürücüsü olmaması sayesinde biraz daha kompakt bir yapıya sahip olan dijital odaklı Xbox One ayrıca fiyat açısından da avantaj sağlayacak. Yeni konsolun 199$ gibi bir fiyatlandırma ile geleceği tahmin ediliyor.
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