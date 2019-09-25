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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.09.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Dişi yusufçuklar erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yapıyor

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Dişi yusufçuklar erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yapıyor

Bilim insanlarınca yıllardır uzun araştırmalara tabi tutulan yusufçukların ilginç bir özelliği keşfedildi. Dişi yusufçukların çiftleşmek isteyen erkeklerden kaçmak için ölü taklidi yaptığı ortaya çıktı.

Erkeklerin ilgisinden kaçınmak isteyen kadınların bulduğu çözümlere hayvanlar aleminden yepyeni bir yöntem geldi. Yusufçuklar üzerinde yapılan araştırmalar ve çekilen görüntüler eşliğinde erkeklerin 'yoğun' ilgisinden kurtulmak isteyen dişilerin ölü taklidi yaptığı görüldü. Bilim insanlarının kameraya aldığı görüntülerde bu durum açıkça görülürken, çekim ise İsviçre'de Alp Dağları'nda gerçekleştirildi. 

Yusufçuk erkeği gördüğünde önce havada donuyor; ardından kendini yere bırakıyor. Ancak bunu öyle büyük bir ustalıkla yapıyor ki karşısındaki erkek, yere düşen dişinin öldüğünü düşünüyor ve peşini bırakmaya karar veriyor. Dişinin erkeğin yanından ayrılana kadar yerde hareketsiz olarak durduğu dikkat çekiyor. 

Dişi yusufçuklar erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yapıyor

Dişi yusufçukların bunu yapması ise hayatta kalma iç güdülerinden kaynaklanıyor. Zira erkekler tarafından çiftleşmeye zorlanan dişiler sıklıkla yaralanma riskiyle karşılaşıyor ve beraberinde ölüm riski de geliyor. Erkek yusufçukların sıklıkla dişileri çiftleşme için rahatsız etmesi nedeniyle dişilerin bu savunma mekanizmasını zaman içinde geliştirdiği düşünülüyor. 

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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