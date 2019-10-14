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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Dişi çubuklu balinalar yavrularına 'fısıldıyor'

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Dişi çubuklu balinalar yavrularına 'fısıldıyor'

Araştırmacılar, Atlas Okyanusu'nda dişi çubuklu balinaların, avcı hayvanlardan korumak için yavrularıyla çok düşük sesli iletişim kurduğunu tespit etti.

Phys.org'un haberine göre, bir grup bilim insanı, Atlas Okyanusu'nda ses örneklerini incelemek için çubuklu balinaların gövdelerine mikrofonlar yerleştirdi. 

Ses kayıtlarını inceleyen uzmanlar, anne ve yavruların, genç veya hamile çubuklu balinalarla kıyaslandığında yüksek, uzak mesafeye ulaşan seslerini azalttığını, iletişim kurmak için çok düşük sesleri kullanmayı artırdığını gözlemledi. 

Fısıldaşmaların nedeni koruma içgüdüsü

Annelerle ile yavruları arasındaki bu fısıldaşmaların nedeninin, annenin yavrusunu avcı hayvanlardan koruma içgüdüsü olduğu belirtildi. 

Nesli tükenme tehdidi altında olan çubuklu balinaların tipik seslenmesinin, bir kilometre öteden duyulabildiği, alçalttıklarında ise seslerinin 100 metre mesafede işitilebilir olduğu kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları "Biology Letters" dergisinde yayımlandı.

Katil balinalar gibi yırtıcıların denizde avlarının yerini tespit edebilmek için seslerden faydalandığı düşünülüyor.

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